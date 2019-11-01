У Польщі пройде український фестиваль

Аня Мартинюк 01 листопада 2019, 08:03

З 7 по 16 листопада в Гданську в четвертий раз пройде фестиваль "Український тиждень в Гданську". Програма включає в себе безліч культурних заходів, концертів, художніх інсталяцій та літературних зустрічей.

Про це пише Преса України з посиланням а польські ЗМІ.

Захід був ініційований українським консулом в Гданську. Це продовження циклу, розпочатого в 2016 році, який був організований спільно з Гданьським театром Шекспіра в рамках проекту "Театри Європи".

Основне завдання проекту - створити захід, який представить кращі зразки сучасного українського мистецтва не тільки польському глядачеві, а й українській діаспорі та іммігрантам з України для просування української культури і зміцнення міжнародного іміджу України. Проект реалізується у співпраці з провідними установами культури України та найбільш відомими установами культури з Гданська.

Девіз 4-го Українського Тижня в Гданську: "Україна, яку варто вивчити!". Цього року партнером українського консульства в Гданську був Український інститут, створений в 2018 році при Міністерстві закордонних справ України.

4 і 6 листопада на стінах Гданського форуму жителі і гості міста побачать покази українського етно на відкритому повітрі.