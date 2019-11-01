У Польщі пройде український фестиваль

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З 7 по 16 листопада в Гданську в четвертий раз пройде фестиваль "Український тиждень в Гданську". Програма включає в себе безліч культурних заходів, концертів, художніх інсталяцій та літературних зустрічей.
Про це пише Преса України з посиланням а польські ЗМІ.
Захід був ініційований українським консулом в Гданську. Це продовження циклу, розпочатого в 2016 році, який був організований спільно з Гданьським театром Шекспіра в рамках проекту "Театри Європи".
Основне завдання проекту - створити захід, який представить кращі зразки сучасного українського мистецтва не тільки польському глядачеві, а й українській діаспорі та іммігрантам з України для просування української культури і зміцнення міжнародного іміджу України. Проект реалізується у співпраці з провідними установами культури України та найбільш відомими установами культури з Гданська.
Девіз 4-го Українського Тижня в Гданську: "Україна, яку варто вивчити!". Цього року партнером українського консульства в Гданську був Український інститут, створений в 2018 році при Міністерстві закордонних справ України.
4 і 6 листопада на стінах Гданського форуму жителі і гості міста побачать покази українського етно на відкритому повітрі.
09:05: Проблеми у Apple: Після останніх оновлень iPhone розряджається за одну годину
07:42: Клімкін: Я абсолютно впевнений, що Росія вдарить по півдню України
07:19: Обстріли на Донбасі: Один військовослужбовець ООС отримав поранення, інший - бойову травму
22:44: Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2
22:35: Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення
22:22: Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими
22:13: Народний депутат розплакалася у Верховній Раді під час виступу (ВІДЕО)
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