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Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Донбасі, а також спробує розширити зону окупації і нанести удар по півдню України.
Про це пише "Преса України" з посиланням на Радіо НВ.
Павло Клімкін також зазначив, що Російська Федерація буде намагатися розширити непідконтрольну зону на Донбасі для України повністю на Луганську і Донецьку область.
"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб об'єднати "Донбас" - а вони будуть, вони ж паспорта видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню", - зазначає колишній міністр закордонних справ України.
На думку Павла Клімкіна, президент Російської Федерації Володимир Путін за допомогою військової агресії на Півдні України може спробувати вирішити свої проблеми з рейтингом в своїй країні.
Також в планах Путіна, на думку Клімкіна, захопити Південь України для контролю Чорного моря і позбавлення України морського простору, створення сухопутного коридору між Придністров'ям і анексованим Кримом.
Також колишній міністр закордонних справ України вважає, що Путин має намір створити "Квазі-Новоросію".
07:42: Клімкін: Я абсолютно впевнений, що Росія вдарить по півдню України
07:19: Обстріли на Донбасі: Один військовослужбовець ООС отримав поранення, інший - бойову травму
22:44: Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2
22:35: Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення
22:22: Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими
22:13: Народний депутат розплакалася у Верховній Раді під час виступу (ВІДЕО)
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