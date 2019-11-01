Клімкін: Я абсолютно впевнений, що Росія вдарить по півдню України

Аня Мартинюк 01 листопада 2019, 07:42

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Донбасі, а також спробує розширити зону окупації і нанести удар по півдню України.

Про це пише "Преса України" з посиланням на Радіо НВ.

Павло Клімкін також зазначив, що Російська Федерація буде намагатися розширити непідконтрольну зону на Донбасі для України повністю на Луганську і Донецьку область.

"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб об'єднати "Донбас" - а вони будуть, вони ж паспорта видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по Півдню", - зазначає колишній міністр закордонних справ України.

На думку Павла Клімкіна, президент Російської Федерації Володимир Путін за допомогою військової агресії на Півдні України може спробувати вирішити свої проблеми з рейтингом в своїй країні.

Також в планах Путіна, на думку Клімкіна, захопити Південь України для контролю Чорного моря і позбавлення України морського простору, створення сухопутного коридору між Придністров'ям і анексованим Кримом.

Також колишній міністр закордонних справ України вважає, що Путин має намір створити "Квазі-Новоросію".