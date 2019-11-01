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Останній день жовтня на Донбасі пройшов під обстрілами. 31 жовтня ворог 15 разів порушував режим припинення вогню.
Про це пише "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.
Бойовики під час обстрілів українських позицій використовували міномети калібру 82 мм, які заборонені Мінську домовленостями, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, інше стрілецьку зброю і озброєння БМП.
Так в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник сім разів порушував режим "тиші": біля Кам'янки, неподалік Невельського, в районі Новогригорівки, три рази поблизу Водяного, що на Приазов'ї, поблизу Лебединського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових: поблизу Світлодарська, два рази біля Луганського, біля Новолуганська, неподалік Кримського, в тому числі з мінометів калібру 82 мм, поблизу Южного, неподалік Троїцького і в районі Новотошківського з мінометів калібру 82 мм.
За підсумками вчорашнього дня один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму, у ще одного українського військового - поранення.
07:42: Клімкін: Я абсолютно впевнений, що Росія вдарить по півдню України
07:19: Обстріли на Донбасі: Один військовослужбовець ООС отримав поранення, інший - бойову травму
22:44: Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2
22:35: Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення
22:22: Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими
22:13: Народний депутат розплакалася у Верховній Раді під час виступу (ВІДЕО)
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