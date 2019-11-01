Обстріли на Донбасі: Один військовослужбовець ООС отримав поранення, інший - бойову травму

Аня Мартинюк 01 листопада 2019, 07:19

Останній день жовтня на Донбасі пройшов під обстрілами. 31 жовтня ворог 15 разів порушував режим припинення вогню.

Про це пише "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики під час обстрілів українських позицій використовували міномети калібру 82 мм, які заборонені Мінську домовленостями, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, інше стрілецьку зброю і озброєння БМП.

Так в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник сім разів порушував режим "тиші": біля Кам'янки, неподалік Невельського, в районі Новогригорівки, три рази поблизу Водяного, що на Приазов'ї, поблизу Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових: поблизу Світлодарська, два рази біля Луганського, біля Новолуганська, неподалік Кримського, в тому числі з мінометів калібру 82 мм, поблизу Южного, неподалік Троїцького і в районі Новотошківського з мінометів калібру 82 мм.

За підсумками вчорашнього дня один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму, у ще одного українського військового - поранення.