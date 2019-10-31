zmxn 31 жовтня 2019, 06:05

Какую мебель нужно купить для новой квартиры в первую очередь? Этап внутренней отделки, обычно представляет собой расходы, превышающие каждый бюджет, принятый для этой цели. Как не потерять деньги на мебели? Какую мебель нужно приобрести в первую очередь: купить кровать или купить кухню? А может быть и то и то? Об этом вы узнаете в нашем материале.

Как спланировать покупку мебели для новой квартиры?

Решение будет заключаться в том, чтобы тщательно продумать, какая мебель (и ее функции) нам нужны, и какую мы просто хотели бы иметь, даже для собственной красоты.

Переезжая в пустые стены и имея ограниченный бюджет, мы должны сосредоточиться на том, что необходимо: удобный спальный матрас (не обязательно сразу с полным комплектом мебели для спальни), компактный и удобный кухонный стол, стулья и, наконец, диван. Мебель, которая служит нам в повседневных ситуациях и без которой трудно представить "дом" в семейном смысле.

Что нужно учесть

На этом этапе также стоит подумать, какую мебель мы в конечном итоге хотели бы иметь в нашем интерьере. Посмотрите каталоги мебели, пройдитесь по салонам, зайдите в интернет магазины. Прежде чем купить кровать также стоит узнать все о мебели: из каких материалов сделанная (дерево, МДФ, металл), в какой отделке (лак, ламинат, каменная облицовка, кожа) и, наконец, в каких цветах. При выборе мебели для гостиной, нужно сосредоточиться на центральной мебели (диван, уголок).

Попробуйте сохранять пропорции, выбирайте мебель, размер которой соответствует размеру интерьера, чтобы она не подавляла его. Рассматривайте стиль интерьера, отделки и окончательную компоновку. Выберите материал обивки - элегантную кожу, ткань, грязеотталкивающую ткань или романтическое белье и хлопок. Рассмотрите все плюсы и минусы данных решений, узнайте методы очистки и ухода за данной обивкой и выберите тот, который наиболее соответствует вашим ожиданиям.

При выборе другой мебели для гостиной, сосредоточьтесь в первую очередь на функциях, которые они должны выполнять. Если вы знаете, что вас больше заботит компактное место для обильной коллекции или, скорее, витрина с коллекцией красочных тарелок или сувениров из путешествий, вам будет проще указать ваши потребности при покупке. Определяя ваши ожидания, вы также дадите сотрудникам интернет магазина мебели возможность представить вам лучшее предложение. Сужение спектра отбора по нескольким критериям определенно поможет нам принять окончательное решение.