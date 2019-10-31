Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2 22:44
Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення 22:35
Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими 22:22
Народний депутат розплакалася у Верховній Раді під час виступу (ВІДЕО) 22:13
Без шансів: Остання країна дала добро на Nord Stream 2 20:56
Світоліна достроково вийшла в півфінал Підсумкового турніру 14:42
Експерт ради безпеки США: Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки 08:06
Ситуация на Донбассе: Количество обстрелов уменьшилось 07:34
Лікар: Ситуація з дифтерією в Україні очікувана, ніхто не робив щеплень 07:12
Зеленський: Скоро вся територія України буде покрита мобільним зв'язком та інтернетом 12:17
Столица Украины, из пропитанного коллаборационизмом Киева, должна быть немедленно перенесена во Львов 10:52
Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер 07:59
Ирина Марчук прикрывается "укреплением экономики Украины" 07:58
Что такое IPO? 07:35
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Згода Данії побудувати газопровід Nord Stream 2 в своїй морській економічній зоні, не означає, що США і Україна програли суперечку з Росією в цьому питанні, така думка у німецької Die Welt.
Новина передає "Преса України".
За даними газети, американці не досягли своєї основної мети остаточного припинення будівництва газопроводу, але - неявно через дипломатичні втручаня в Данії - їм вдалося затримати його запуск, щоб надати Україні важливу перевагу в переговорах з Росією щодо транзиту газу.
Чинна угода про умови транспортування експортованого російського газу через територію України закінчується 31 грудня.
- Протяжність ділянки газопроводу, що проходить через датську морську економічну зону, становить 147 кілометрів, що означає, що тепер необхідно прокласти майже 300 кілометрів подвійних труб. Зазвичай це відбувається зі швидкістю три кілометри в день, тому «Газпрому» потрібно близько 100 днів для завершення інвестицій і додатковий час для експлуатаційних випробувань, - пише Die Welt.
- Тому на переговорах з Росією Київ може подати заявку на більш вигідні умови щодо тривалості транзиту газу і суми зборів, що стягуються в цьому відношенні. Це була вторинна мета уряду США щодо стабілізації України", - робить висновок німецька газета.
22:44: Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2
22:35: Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення
22:22: Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими
22:13: Народний депутат розплакалася у Верховній Раді під час виступу (ВІДЕО)
20:56: Без шансів: Остання країна дала добро на Nord Stream 2
14:42: Світоліна достроково вийшла в півфінал Підсумкового турніру
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.