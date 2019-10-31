Die Welt: США та Україна не програли Росії в боротьбі за Nord Stream 2

Аня Мартинюк 31 жовтня 2019, 22:44

Згода Данії побудувати газопровід Nord Stream 2 в своїй морській економічній зоні, не означає, що США і Україна програли суперечку з Росією в цьому питанні, така думка у німецької Die Welt.

Новина передає "Преса України".

За даними газети, американці не досягли своєї основної мети остаточного припинення будівництва газопроводу, але - неявно через дипломатичні втручаня в Данії - їм вдалося затримати його запуск, щоб надати Україні важливу перевагу в переговорах з Росією щодо транзиту газу.

Чинна угода про умови транспортування експортованого російського газу через територію України закінчується 31 грудня.

- Протяжність ділянки газопроводу, що проходить через датську морську економічну зону, становить 147 кілометрів, що означає, що тепер необхідно прокласти майже 300 кілометрів подвійних труб. Зазвичай це відбувається зі швидкістю три кілометри в день, тому «Газпрому» потрібно близько 100 днів для завершення інвестицій і додатковий час для експлуатаційних випробувань, - пише Die Welt.

- Тому на переговорах з Росією Київ може подати заявку на більш вигідні умови щодо тривалості транзиту газу і суми зборів, що стягуються в цьому відношенні. Це була вторинна мета уряду США щодо стабілізації України", - робить висновок німецька газета.