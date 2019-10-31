Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення

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Палата представників США сьогодні проголосувала за прийняття резолюції від демократів щодо формалізації розслідування можливого відсторонення президента США Дональда Трампа від влади.
Про це пише Преса України з посиланням на американські ЗМІ.
232 члена Конгресу проголосували за резолюцію. 196 парламентаріїв проголосували проти. Резолюція містить ряд процесуальних норм, згідно з якими нижня палата парламенту США зробить наступні кроки в розслідуванні.
Резолюція дозволяє, серед іншого голові комітету палати з розвідки проводити відкриті слухання та подавати звіти. Це також дає республіканцям право - за згодою демократичного голови комісії - робити виклики під страхом покарання (повістки в суд).
Голосування було першим пленарним засіданням Палати представників США, на якому вона висловило свою позицію з розслідування можливого відсторонення Трампа.
"Це найбільше полювання на відьом в історії США" - так президент Дональд Трамп відреагував в Twitter на рішення Палати представників США, прийняти резолюцію, яка формалізує розслідування його можливого відсторонення від влади.
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