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Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення

Аня Мартинюк 31 жовтня 2019, 22:35
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Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення

Палата представників США сьогодні проголосувала за прийняття резолюції від демократів щодо формалізації розслідування можливого відсторонення президента США Дональда Трампа від влади.

Про це пише Преса України з посиланням на американські ЗМІ.

232 члена Конгресу проголосували за резолюцію. 196 парламентаріїв проголосували проти. Резолюція містить ряд процесуальних норм, згідно з якими нижня палата парламенту США зробить наступні кроки в розслідуванні.

Резолюція дозволяє, серед іншого голові комітету палати з розвідки проводити відкриті слухання та подавати звіти. Це також дає республіканцям право - за згодою демократичного голови комісії - робити виклики під страхом покарання (повістки в суд).

Голосування було першим пленарним засіданням Палати представників США, на якому вона висловило свою позицію з розслідування можливого відсторонення Трампа.

"Це найбільше полювання на відьом в історії США" - так президент Дональд Трамп відреагував в Twitter на рішення Палати представників США, прийняти резолюцію, яка формалізує розслідування його можливого ​​відсторонення від влади.

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