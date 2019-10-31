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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими.
Про цю пише "Преса України".
"Україна як суверенна держава має право вибирати власну систему безпеки. Двері в НАТО залишаються відкритими", - сказав він.
- Членство в НАТО - це рішення країн, які до нього входятья, і тих, хто хоче до нього вступити. І це тільки їхнє рішення. Ніхто за межами цих країн не має права вето. Час сфер впливу пройшов, - підкреслив Столтенберг.
Він зазначив, що шлях до НАТО не є простим, і що країни, які хочуть вступити в Альянс, повинні провести важливі реформи. Генеральний секретар заявив, що радники НАТО підтримуватимуть українців в реалізації діючих в Північноатлантичному союзі стандартів, сприяти зміцненню верховенства закону, забезпечення прав меншин та боротьби з корупцією.
За оцінками Столтенберга, Україна і НАТО поділяють спільні цінності. - Україна вибрала важливий шлях, але попереду ще багато роботи. НАТО підтримує вас, тому що ми поділяємо спільні цінності: відданість свободі і демократії, повагу прав людини і верховенство закону, - підкреслив він.
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22:35: Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення
22:22: Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими
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