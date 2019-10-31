Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими

Аня Мартинюк 31 жовтня 2019, 22:22

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими.

Про цю пише "Преса України".

"Україна як суверенна держава має право вибирати власну систему безпеки. Двері в НАТО залишаються відкритими", - сказав він.

- Членство в НАТО - це рішення країн, які до нього входятья, і тих, хто хоче до нього вступити. І це тільки їхнє рішення. Ніхто за межами цих країн не має права вето. Час сфер впливу пройшов, - підкреслив Столтенберг.

Він зазначив, що шлях до НАТО не є простим, і що країни, які хочуть вступити в Альянс, повинні провести важливі реформи. Генеральний секретар заявив, що радники НАТО підтримуватимуть українців в реалізації діючих в Північноатлантичному союзі стандартів, сприяти зміцненню верховенства закону, забезпечення прав меншин та боротьби з корупцією.

За оцінками Столтенберга, Україна і НАТО поділяють спільні цінності. - Україна вибрала важливий шлях, але попереду ще багато роботи. НАТО підтримує вас, тому що ми поділяємо спільні цінності: відданість свободі і демократії, повагу прав людини і верховенство закону, - підкреслив він.