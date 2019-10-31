Народний депутат розплакалася у Верховній Раді під час виступу (ВІДЕО)

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Неординарна ситуація сьогодні, 31 жовтня, пвідбулася у Верховній Раді України. Народний депутат від фракцій "Слуга Народа" Анна Скороход розплакалась під час свого виступу.
Про це пише "Пресса України".
Інцидент трапився через те, що народному депутату не дозволяли розглянути поправки до закону про Газотранспортній системі.
"Ви знаєте, у мене таке відчуття, що відбувається якесь знущання. Я сказала, що хочу пройти за своїми правками. Це означає, що я хочу пройти за своїми правками. А не те що до мене хтось підходить і каже, перестань їх подавати", - зазначила Скороход.
Також вона додала, що під час розгляду питання на комітеті були дотримані деякі домовленості, проте вже сьогодні їх не було. Нагадаємо, що депутат працює в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Один з народних депутатів, який знаходився поруч з Скороход спробував заспокоїти колегу словами: "Заспокойтеся, вам народжувати ще. Заспокойтеся, це не варто того".
Інцидент стався під час розгляду правок законопроекту 2239-1 по "внесенню змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".
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22:35: Крок до імпічменту Трампа: Палата представників прийняла важливе рішення
22:22: Столтенберг: Двері для членства України в НАТО залишаються відчиненими
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