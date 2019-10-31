M.News World — Мировые Новости

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Международное социально-политическое информационное интернет-издание на русском и английском языках.
Освещает наиболее важные политические, экономические, социальные и другие общественно важные события, происходящие в мире, обновляя ленту новостей 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мы рассказываем о самых важных событиях в мире.
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20:56: Без шансів: Остання країна дала добро на Nord Stream 2
14:42: Світоліна достроково вийшла в півфінал Підсумкового турніру
08:06: Експерт ради безпеки США: Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки
07:34: Ситуация на Донбассе: Количество обстрелов уменьшилось
07:12: Лікар: Ситуація з дифтерією в Україні очікувана, ніхто не робив щеплень
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