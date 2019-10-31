Билборд - в чем его плюсы?

zmxn 30 жовтня 2019, 03:17

Грамотно проведенная рекламная кампания позволит повысить спрос на товар, услугу, приобрести новых клиентов. Сегодня существует множество способов заявить миру о своем бизнесе, одним из которых являются билборды. Они относятся к наружной рекламой и оказывают влияние на огромное количество людей, нужно только правильно продумать дизайн, а также место размещения!

Особенности рекламы на билбордах

Главная задача наружной рекламы — раскрутка бренда. Она является вспомогательным инструментом, усиливая эффективность кросс-медийных проектов.

Основные преимущества билбордов:

большие размеры. Благодаря внушительным габаритам они обязательно привлекут внимание общественных масс. Также это способствует легкому чтению информации;

обязательно откладываются в сознании. Даже если человек не хочет запоминать данную рекламу, она все равно отложится в глубинах его сознания и как только он увидит бренд или вывеску салона, он всплывет в памяти и покажется очень родным, знакомым. Поэтому довольно часто специалисты рекомендуют придерживаться единого стиля во всех рекламных кампаниях;

не вызывают раздражения. Как правило сообщения на телевидении, радио или интернете ассоциируются с навязчивостью, что очень раздражает. Билборды не отвлекают и не вызывают негативных эмоций;

расположение. Находясь на улице, баннеры воздействуют одновременно на разные группы людей — пешеходов, водителей, пассажиров общественного транспорта. Правда, чтобы результат был более действенным необходимо разместить несколько щитов.

Стоит сказать что наличие билборда для многих свидетельствует о престиже, аудитория начнет ассоциировать вас с крупной компанией, которой можно доверять. Все эти преимущества делают такую наружную рекламу очень эффективной.

Престижная рекламная площадка — залог успешного бизнеса

Чтобы кампания была максимально результативной следует тщательно продумать каждую деталь, а именно — дизайн и где разместить рекламу. Билборды с подсветкой сделают информацию доступной для общества в любое время суток. Яркие красочные щиты обязательно привлекут внимание целевой аудитории.

Также желательно чтобы площадка находилась в максимально людных местах. Расположение билборда возле популярных торговых центров, около дорог с большой проходимостью, а также в метро позволяет за максимально короткие сроки раскрутить бренд и добиться его популяризации.

Дизайн баннера должен быть одновременно броским, креативным, но в то же время лаконичным. Избегайте длинных текстов и использования более 5 цветов. Учтите на прочтение информации у пассажиров уходит около 6 секунд, поэтому билборд должен привлекать к себе внимание и “бить” точно в цель, при этом не отвлекать водителей от дороги! Очень оригинально смотрятся трехмерные конструкции, а также анимации, различные подвижные элементы. Вообще старайтесь проявить креативность и уделите особое внимание иллюстрациям, так как они запомнятся намного больше, чем слова.

Мы поможем провести эффективную рекламную кампанию для вашего бизнеса. Наши специалисты подготовят макеты с учетом всех требований клиентов, помогут выбрать оптимальное место размещения и выполнят поклейку в самые сжатые сроки. Связаться с нами можно по телефону либо приехав в офис.

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