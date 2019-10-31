Билборд - в чем его плюсы?

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Грамотно проведенная рекламная кампания позволит повысить спрос на товар, услугу, приобрести новых клиентов. Сегодня существует множество способов заявить миру о своем бизнесе, одним из которых являются билборды. Они относятся к наружной рекламой и оказывают влияние на огромное количество людей, нужно только правильно продумать дизайн, а также место размещения!
Главная задача наружной рекламы — раскрутка бренда. Она является вспомогательным инструментом, усиливая эффективность кросс-медийных проектов.
Основные преимущества билбордов:
Стоит сказать что наличие билборда для многих свидетельствует о престиже, аудитория начнет ассоциировать вас с крупной компанией, которой можно доверять. Все эти преимущества делают такую наружную рекламу очень эффективной.
Чтобы кампания была максимально результативной следует тщательно продумать каждую деталь, а именно — дизайн и где разместить рекламу. Билборды с подсветкой сделают информацию доступной для общества в любое время суток. Яркие красочные щиты обязательно привлекут внимание целевой аудитории.
Также желательно чтобы площадка находилась в максимально людных местах. Расположение билборда возле популярных торговых центров, около дорог с большой проходимостью, а также в метро позволяет за максимально короткие сроки раскрутить бренд и добиться его популяризации.
Дизайн баннера должен быть одновременно броским, креативным, но в то же время лаконичным. Избегайте длинных текстов и использования более 5 цветов. Учтите на прочтение информации у пассажиров уходит около 6 секунд, поэтому билборд должен привлекать к себе внимание и “бить” точно в цель, при этом не отвлекать водителей от дороги! Очень оригинально смотрятся трехмерные конструкции, а также анимации, различные подвижные элементы. Вообще старайтесь проявить креативность и уделите особое внимание иллюстрациям, так как они запомнятся намного больше, чем слова.
Мы поможем провести эффективную рекламную кампанию для вашего бизнеса. Наши специалисты подготовят макеты с учетом всех требований клиентов, помогут выбрать оптимальное место размещения и выполнят поклейку в самые сжатые сроки. Связаться с нами можно по телефону либо приехав в офис.
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20:56: Без шансів: Остання країна дала добро на Nord Stream 2
14:42: Світоліна достроково вийшла в півфінал Підсумкового турніру
08:06: Експерт ради безпеки США: Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки
07:34: Ситуация на Донбассе: Количество обстрелов уменьшилось
07:12: Лікар: Ситуація з дифтерією в Україні очікувана, ніхто не робив щеплень
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