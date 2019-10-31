САП оголосить народному депутату підозру

Аня Мартинюк 31 жовтня 2019, 07:31

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосить підозру народному депутату Ярославу Дубневичу під час засідання Парламенту сьогодні, 31 жовтня, в тому випадку, якщо з нардепа знімуть недоторканність.

Про це пише "Преса України" з посиланням на hromadske.

Керівник САП Назар Холодницький розповів, що сьогодні прийде до Верховної Ради і буде готовий оголосити народному депутату підозру в причетності до розкрадання понад 90 млн гривень бюджетних коштів.

У той же час сам Ярослав Дубневич заявив, що неодмінно буде на засіданні Парламенту, на якому його можуть позбавити депутатської недоторканності.

На питання про те, чи готовий народний депутат до того, що його можуть затримати і відправити в СІЗО, Дубневич відповів, що готовий до будь-якого рішення Парламенту України.

Нагадаємо, що раніше регламентний комітет Ради прийняв рішення підтримати зняття недоторканності з Ярослава Дубневича. Тепер же підсумкове рішення повинні винести народні депутати під час засідання.

Нагадаємо, що перед цим генеральний прокурор вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Дубневича через декларування та закупівель для "Укрзалізниці".