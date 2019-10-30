Без шансів: Остання країна дала добро на Nord Stream 2

Аня Мартинюк 30 жовтня 2019, 20:56

В середу Датське енергетичне агентство оголосило, що воно погодилося проложити газопровід Nord Stream 2 в водах Данії. Трубопровід повинен проходити через води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Про це пише "Пресса України" з таким посиланням на датські СМІ.

Агентство написало в заяві, розміщеній на сайті, що воно дозволило будівництво 147-кілометрової ділянки трубопроводу на південний схід від острова Борнхольм.

До теперішнього часу Данія була єдиною страною, яка не видала рішення про прокладку своєї труби у свої водах. Влада Данії не надавала офіційного підтвердження того, що його проходження через виняткову морську економічну зону Данії буде безпечним для навколишнього середовища.

Nord Stream 2 - це проект магістральні газопроводи з двома нитками протяжністю 1200 км через Балтійські море, від Усть-Жугов в Росії до Грайфсвальда в Німеччині, з пропускною здатністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік.

Газопровід повинен був бути готовий до кінця 2019 року, в той же час Росія мала намір значно скоротити транзит газу по трубопроводах, що проходять через Україну. Провідники Nord Stream 2 користуються Польщею, країнами Балтії, Україною та США.