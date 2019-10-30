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Українська тенісистка Еліна Свтоліна провела свій другий поєдинок на Підсумковому турнірі року Shiseido WTA Finals Shenzhen в Китаї з призовим фондом в 14 млн доларів.
Про це пише "Преса України".
Другою суперницею українки на турнірі була Сімона Халеп з Румунії - п'ята сіяна. Нагадаємо, що Світоліна в стартовому матчі турніру переграла Кароліну Плішкову, а Халеп зуміла в напруженому поєдинку виграти у Бьянкі Андреєску.
Сьогоднішня зустріч почалася з впевненого старту українка. Світоліна зумів виграти три подачі поспіль і повести 3-0, але румунка відігралася і зрівняла рахунок - 3-3. Далі суперниці йшли порівну до 6:5, коли українка на подачі суперниці взяла гейм і виграла стартовий сет з рахунком 7:5.
У другій партії українка розібралася з суперницею ще легше - 6:3. Таким чином, Світоліна здобула другу перемогу в групі і гарантувала собі місце в півфіналі турніру.
На даний момент невідомо, яке місце в групі займе українка, якщо сьогодні Плішкова переграє Андрееску, то Світоліна достроково буде першою.
Також варто відзначити той факт, що на підсумкових турнірах Світоліна перемагає вже в семи матчах поспіль, враховуючи п'ять перемог в минулому році.
14:42: Світоліна достроково вийшла в півфінал Підсумкового турніру
08:06: Експерт ради безпеки США: Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки
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