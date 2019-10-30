Світоліна достроково вийшла в півфінал Підсумкового турніру

Аня Мартинюк 30 жовтня 2019, 14:42

Українська тенісистка Еліна Свтоліна провела свій другий поєдинок на Підсумковому турнірі року Shiseido WTA Finals Shenzhen в Китаї з призовим фондом в 14 млн доларів.

Про це пише "Преса України".

Другою суперницею українки на турнірі була Сімона Халеп з Румунії - п'ята сіяна. Нагадаємо, що Світоліна в стартовому матчі турніру переграла Кароліну Плішкову, а Халеп зуміла в напруженому поєдинку виграти у Бьянкі Андреєску.

Сьогоднішня зустріч почалася з впевненого старту українка. Світоліна зумів виграти три подачі поспіль і повести 3-0, але румунка відігралася і зрівняла рахунок - 3-3. Далі суперниці йшли порівну до 6:5, коли українка на подачі суперниці взяла гейм і виграла стартовий сет з рахунком 7:5.

У другій партії українка розібралася з суперницею ще легше - 6:3. Таким чином, Світоліна здобула другу перемогу в групі і гарантувала собі місце в півфіналі турніру.

На даний момент невідомо, яке місце в групі займе українка, якщо сьогодні Плішкова переграє Андрееску, то Світоліна достроково буде першою.

Також варто відзначити той факт, що на підсумкових турнірах Світоліна перемагає вже в семи матчах поспіль, враховуючи п'ять перемог в минулому році.