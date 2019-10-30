Ирина Марчук прикрывается "укреплением экономики Украины"

zmxn 29 жовтня 2019, 07:58

Украина уже давно и небезуспешно начала прокачивать свои мышцы в мире экономики и бизнеса. Теперь не только титулом “величайшего аграрного государства Европы” богаты. Но в правильном ли направлении движемся? И поддерживают ли наши “державные мужи” тех, кто этого действительно заслужил?

Безызвестный бренд одежды “люкс-класса”, “Irina Marchuk” в последнее время очень часто начал привлекать неодобрительные взоры. Да, без всякого труда с помощью поисковика Google и простого запроса “дизайнер ирина марчук”, можно найти кучу изобличающей информации в сторону этой персоны, но копаться в этой грязи мы не собираемся — бизнес это бизнес, а личные, семейные “разборки” пусть стоят в стороне.

В фокусе нашего любопытства оказался недавний случай. Чуть более двух недель прошло с того момента, как Национальный рейтинг качества товаров и услуг “Звезда Качества” вручила награду “Лучшее Предприятие Страны” бренду Ирины Марчук в рамках своей одноименной рейтинговой программы (значит сравнивали с другими брендами одежды, оценивали по достоинству, так сказать).

Если немного потрудится, сходив по этой ссылочке и прочитав пару строчек, то можно узнать, что данная награда выдается компаниям, которые “благодаря своей плодотворной работе и профессионализму смогли укрепить экономику Украины”. Какие громкие слова “УКРЕПИТЬ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ”. Имеют ли они хоть какое-то отношение к Ирине Марчук и ее “модному дому”?

На своем сайте, Ирина Марчук заявляет, что ее наряды “...это изысканные платья, созданные из уникальных материалов, привезенных со всех уголков мира в эксклюзивном формате. Ирина также владеет собственным производством ткани в Индии…”. Ткани, привезенные со всего мира и собственное производство в Индии? Значит дизайнер Марчук везет “ткани со всего мира” в Индию, где платит налог на импорт, а потом в Индии изготовляет сами платья. Не похоже на то, чтобы это как-то “укрепляло экономику Украины”.

В подтверждение этому можно найти множество негативных комментариев обманутых клиентов:

А что происходит потом? Свои готовые изделия, стоимость которых варьируется от 1 000 до 10 000 американских долларов (а то иногда и выше) бренд “Irina Marchuk” продает своей целевой аудитории — женам и любовницам власть имущих. Да, тех самых власть имущих, которые ей награду и выдали (помним, что рейтинг — национальный). Укрепляет экономику. Ведь кто, если не она?

Справка. В августе 2019 года Ирина Марчук похитила около 2 млн. долларов США, принадлежавших бизнес-партнерам Валерия Панасовского и скрылась с молодым любовником в направлении ОРДЛО. По этому поводу на нее заведено уголовное дело по ч.5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которое находится в Печерском райотделе города. Уголовное дело внесено в ЕРДР под №12019100060003619.