Ирина Марчук прикрывается "укреплением экономики Украины"

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Украина уже давно и небезуспешно начала прокачивать свои мышцы в мире экономики и бизнеса. Теперь не только титулом “величайшего аграрного государства Европы” богаты. Но в правильном ли направлении движемся? И поддерживают ли наши “державные мужи” тех, кто этого действительно заслужил?
Безызвестный бренд одежды “люкс-класса”, “Irina Marchuk” в последнее время очень часто начал привлекать неодобрительные взоры. Да, без всякого труда с помощью поисковика Google и простого запроса “дизайнер ирина марчук”, можно найти кучу изобличающей информации в сторону этой персоны, но копаться в этой грязи мы не собираемся — бизнес это бизнес, а личные, семейные “разборки” пусть стоят в стороне.
В фокусе нашего любопытства оказался недавний случай. Чуть более двух недель прошло с того момента, как Национальный рейтинг качества товаров и услуг “Звезда Качества” вручила награду “Лучшее Предприятие Страны” бренду Ирины Марчук в рамках своей одноименной рейтинговой программы (значит сравнивали с другими брендами одежды, оценивали по достоинству, так сказать).
Если немного потрудится, сходив по этой ссылочке и прочитав пару строчек, то можно узнать, что данная награда выдается компаниям, которые “благодаря своей плодотворной работе и профессионализму смогли укрепить экономику Украины”. Какие громкие слова “УКРЕПИТЬ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ”. Имеют ли они хоть какое-то отношение к Ирине Марчук и ее “модному дому”?
На своем сайте, Ирина Марчук заявляет, что ее наряды “...это изысканные платья, созданные из уникальных материалов, привезенных со всех уголков мира в эксклюзивном формате. Ирина также владеет собственным производством ткани в Индии…”. Ткани, привезенные со всего мира и собственное производство в Индии? Значит дизайнер Марчук везет “ткани со всего мира” в Индию, где платит налог на импорт, а потом в Индии изготовляет сами платья. Не похоже на то, чтобы это как-то “укрепляло экономику Украины”.
В подтверждение этому можно найти множество негативных комментариев обманутых клиентов:
А что происходит потом? Свои готовые изделия, стоимость которых варьируется от 1 000 до 10 000 американских долларов (а то иногда и выше) бренд “Irina Marchuk” продает своей целевой аудитории — женам и любовницам власть имущих. Да, тех самых власть имущих, которые ей награду и выдали (помним, что рейтинг — национальный). Укрепляет экономику. Ведь кто, если не она?
Справка. В августе 2019 года Ирина Марчук похитила около 2 млн. долларов США, принадлежавших бизнес-партнерам Валерия Панасовского и скрылась с молодым любовником в направлении ОРДЛО. По этому поводу на нее заведено уголовное дело по ч.5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, которое находится в Печерском райотделе города. Уголовное дело внесено в ЕРДР под №12019100060003619.
08:06: Експерт ради безпеки США: Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки
07:34: Ситуация на Донбассе: Количество обстрелов уменьшилось
07:12: Лікар: Ситуація з дифтерією в Україні очікувана, ніхто не робив щеплень
12:17: Зеленський: Скоро вся територія України буде покрита мобільним зв'язком та інтернетом
10:52: Столица Украины, из пропитанного коллаборационизмом Киева, должна быть немедленно перенесена во Львов
07:59: Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер
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