Что такое IPO?

zmxn 29 жовтня 2019, 07:35

Те, кто заинтересован в инвестировании в фондовый рынок, рано или поздно встретятся с понятиями первичного рынка, что неразрывно связано с сокращением IPO (первичное публичное размещение акций, по-английски - Initial Public Offering). Это означает первую публичную оферту. Согласно ей, компания впервые направляет предложение о покупке широкому кругу инвесторов. Главным плюсом является то, что можно без проблем купить акции нужной компании. Выбрать надежного партнера в таких инвестициях поможет рейтинг инвестиционных компаний Украины, который составлен профессионалами.

Почему IPO?

Есть много причин. Основным является просто желание привлечь дополнительный капитал посредством публичной эмиссии акций. Это обычно предназначается для расширения, будь то путем расширения существующего бизнеса или путем приобретения других.

Но есть и другие причины. Одним из них является распределение риска, связанного с деятельностью компании, среди более широкого круга инвесторов, чем ее учредители и первые партнеры.

Кроме того, первоначальные акционеры компании могут захотеть обналичить свои акции. Например, частная инвестиционная компания инвестировала в предприятие, и теперь я хочу получить прибыль от инвестиций - она может сделать это посредством IPO. Это удобный способ выхода из инвестиций.

Как работает IPO?

Компания, которая планирует IPO, часто начинает подготовку за несколько месяцев, а иногда и лет. Она долна обеспечить, чтобы ее учет, управление и внутренние процедуры соответствовали принципам фондовой биржи, на которой он будет котироваться.

При поддержке советов брокера, компании по торговле ценными бумагами или инвестиционного банка, который специализируется на выпусках и уполномочена их проводить, компания и ее консультанты сначала готовят торговый документ. Здесь уточняются все подробности о фирме, торговая документация под IPO.

Затем компания объявляет о своем намерении выпустить акции в газетах или в Интернете и через своих консультантов. Зачастую получателями предложения о покупке акций становятся такие учреждения, как пенсионные фонды, страховые компании и инвестиционные фонды.

Вместе с инвестиционными банками они также могут гарантировать выпуск акций, что означает, что они обязуются выкупить акции, если они не продадутся во время IPO. Консультанты компании попытаются установить цену акций на уровне, на котором они, безусловно, будут продаваться.