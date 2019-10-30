Все что на данный момент известно о PlayStation 5

zmxn 30 жовтня 2019, 11:02

Этой осенью компания Sony официально объявила о том, что следующая ее приставка будет называться PlayStation 5 и выйдет она ближе к завершению 2020 года. В сети уже есть много, как подтвержденной, так и инсайдерской информации о том, какое «железо» будет содержать консоль, о новом геймпаде, играх и других деталях.

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«Начинка» и первые игры

Уже подтверждено, что консоль будет работать с помощью 8-ядерного процессора AMD Ryzen на базе Zen 2с 16 потоками, а также в нее будет добавлен привод, поддерживающий формат Blu-Ray 4K. В качестве внутреннего хранилища памяти выступит SSD-накопитель вместимостью 2 ТБ – он позволит значительно ускорить прогружение игровых уровней и самой игры, а также уменьшит размер загрузочных файлов.

Также одним из нововведений, которое уже тестируется на некоторых играх на PS4, станет возможность загружать игры из магазина по частям. К примеру, сразу скачать сюжетный режим, а затем мультиплеер, чтобы экономить место на своей консоли.

Ключевой особенностью консоли называют систему трассировки лучей, которая должна вывести уровень графики на приставке на новую ступень. Ответственным за это будет графический процессор линейки Radeon Navi с 72 вычислительными блоками с тактовой частотой 1,55 ГГц. По словам разработчиков, производительность графического процессора составит 14,2 терафлопса.

По предварительной информации, студия Bluepoint Games, в активе которой переиздание Shadow of the Colossus, уже готовит какую-то масштабную игру для новой консоли.

Новые ощущения с новым геймпадом

Геймпад к PS5, который пока остается неназванным, будет приближен к DualShock 4, но в то же время он будет несколько тяжелее, из-за новой батареи. Разработчики добавили абсолютно новую систему вибрации, что подарит игрокам кардинально новый опыт в играх, и «адаптивные триггеры» – для лучших ощущений от стрельбы в шутерах.

Новая вибрация, которая получила название «тактильная обратная связь», будет менять свою конфигурацию в зависимости от поверхности, на которой находится герой игры. Вибрация будет совершенно разной при контакте с водой, землей, льдом, песком и т. д.

Революционный VR

Несмотря на то, что новая приставка будет совместима с уже существующим шлемом PS VR, разработчики работают над созданием VR шлема совершенно нового поколения. Согласно предварительной информации с концептов – это будет беспроводной шлем, с разрешением экрана 2560 на 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и шириной обзора в 220 градусов.

Будет добавлена новая и улучшенная система слежения за глазами. Это позволит создавать максимально качественную картинку в поле зрения глаз игрока, а вне этого поля, наоборот, ухудшать картинку. Такой подход позволит избежать лишних нагрузок на процессор устройства. Стоимость новой гарнитуры составит 250 долларов.

Примерная стоимость

По первым прогнозам, цена на PlayStation 5 составит примерно 500 евро. Но, так как выход ее намечен на конец, остается надеяться на новогодние скидки.