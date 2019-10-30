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Експерт Ради національної безпеки США (СНБ) Олександр Віндман під час допиту в Палаті представників повідомив, що після сумнозвісної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським висловлював побоювання.
Він також підкреслив, що сильна і незалежна Україна має вирішальне значення для безпеки США, і дії президента не узгоджені.
Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.
Віндман, ветеран війни в Іраку, є одним з небагатьох людей в Білому домі, хто чув розмову Трампа із Зеленським у липні. Це також перший такий свідок, який дає показання з цього питання в Конгресі.
Віндман підкреслив важливість хороших відносин з Києвом для безпеки США. "Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки, тому що Україна - країна, яка знаходиться на передньому краї і є бар'єром проти російської агресії", - відзначав експерт.
У вівторок Віндман напав на Трампа в Твіттері. "Очевидно, за даними корумпованих ЗМІ, українська телефонна розмова "турбувала" сьогоднішнього свідка, який ніколи не був любителем Трампа. Чи був він під час розмови? Цього не може бути!" - написав президент.
08:06: Експерт ради безпеки США: Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки
07:34: Ситуация на Донбассе: Количество обстрелов уменьшилось
07:12: Лікар: Ситуація з дифтерією в Україні очікувана, ніхто не робив щеплень
12:17: Зеленський: Скоро вся територія України буде покрита мобільним зв'язком та інтернетом
10:52: Столица Украины, из пропитанного коллаборационизмом Киева, должна быть немедленно перенесена во Львов
07:59: Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер
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