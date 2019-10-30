Експерт ради безпеки США: Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки

Аня Мартинюк 30 жовтня 2019, 08:06

Експерт Ради національної безпеки США (СНБ) Олександр Віндман під час допиту в Палаті представників повідомив, що після сумнозвісної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським висловлював побоювання.

Він також підкреслив, що сильна і незалежна Україна має вирішальне значення для безпеки США, і дії президента не узгоджені.

Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.

Віндман, ветеран війни в Іраку, є одним з небагатьох людей в Білому домі, хто чув розмову Трампа із Зеленським у липні. Це також перший такий свідок, який дає показання з цього питання в Конгресі.

Віндман підкреслив важливість хороших відносин з Києвом для безпеки США. "Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки, тому що Україна - країна, яка знаходиться на передньому краї і є бар'єром проти російської агресії", - відзначав експерт.

У вівторок Віндман напав на Трампа в Твіттері. "Очевидно, за даними корумпованих ЗМІ, українська телефонна розмова "турбувала" сьогоднішнього свідка, який ніколи не був любителем Трампа. Чи був він під час розмови? Цього не може бути!" - написав президент.