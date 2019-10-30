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Вчорашня доба 29 жовтня на Донбасі пройшла знову під обстрілами, хоча і їх кількість зменшилася.
Про це пише "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.
Бойовики протягом доби дев'ять разів порушували режим "тиші". Вони використовували міномети калібру 82 мм, які заборонені Мінську домовленостями, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню: зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів біля Богданівки, з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів поблизу Авдіївки, зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів в районі Водяного, що на Приазов'ї і з станкових протитанкових гранатометів біля Красногоровки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" бойовики п'ять разів порушували режим "тиші": з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно двічі біля Кримського і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї три рази поблизу Луганського.
За минулу добу в результаті ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
08:06: Експерт ради безпеки США: Сильна і незалежна Україна є ключем до американської безпеки
07:34: Ситуация на Донбассе: Количество обстрелов уменьшилось
07:12: Лікар: Ситуація з дифтерією в Україні очікувана, ніхто не робив щеплень
12:17: Зеленський: Скоро вся територія України буде покрита мобільним зв'язком та інтернетом
10:52: Столица Украины, из пропитанного коллаборационизмом Киева, должна быть немедленно перенесена во Львов
07:59: Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер
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