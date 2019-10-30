Ситуация на Донбассе: Количество обстрелов уменьшилось

Аня Мартинюк 30 жовтня 2019, 07:34

Вчорашня доба 29 жовтня на Донбасі пройшла знову під обстрілами, хоча і їх кількість зменшилася.

Про це пише "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики протягом доби дев'ять разів порушували режим "тиші". Вони використовували міномети калібру 82 мм, які заборонені Мінську домовленостями, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню: зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів біля Богданівки, з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів поблизу Авдіївки, зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів в районі Водяного, що на Приазов'ї і з станкових протитанкових гранатометів біля Красногоровки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" бойовики п'ять разів порушували режим "тиші": з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно двічі біля Кримського і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї три рази поблизу Луганського.

За минулу добу в результаті ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.