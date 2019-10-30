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Директор інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Вікторія Задорожна розповіла про ситуацію з дифтерією, яка на даний момент існує в Україні.
Раніше зазначалося, що в Києві був зафіксований вже третій випадок цієї хвороби за останні кілька днів.
"Протягом 10 років до критичних цифр знижувався рівень охоплення щепленнями. Замість 95% були роки, коли було 21%, 30%, 45%. Накопичення цього "горючого матеріалу" призвело до того, що маємо зараз", - цитує Задорожну "Преса Україна з посиланням на hromadske.
Також вона додала, що дорослій людині вакцину від правця і дифтерії потрібно робити кожні десять років в порівнянні з іншими щепленнями, починаючи з 16 років, далі в 26, 36 і так далі.
Однак Вікторія Задорожна зазначає, що в останні десять років мало хто робив щеплення, які потрібно було зробити. Таким чином, зараз в Україні існує велика група ризику, як серед дітей, так і серед дорослих.
Також директор інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського додала, що якщо людина не знає чи вона щеплена, то необхідно це зробити
За офіційними даними в поточному році в Україні зафіксовано 20 випадків дифтерії, 18 з яких в жовтні.
07:12: Лікар: Ситуація з дифтерією в Україні очікувана, ніхто не робив щеплень
12:17: Зеленський: Скоро вся територія України буде покрита мобільним зв'язком та інтернетом
10:52: Столица Украины, из пропитанного коллаборационизмом Киева, должна быть немедленно перенесена во Львов
07:59: Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер
06:58: У Києві зафіксовано ще один випадок дифтерії, сироватки немає
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