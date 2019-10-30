Лікар: Ситуація з дифтерією в Україні очікувана, ніхто не робив щеплень

Аня Мартинюк 30 жовтня 2019, 07:12

Директор інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Вікторія Задорожна розповіла про ситуацію з дифтерією, яка на даний момент існує в Україні.

Раніше зазначалося, що в Києві був зафіксований вже третій випадок цієї хвороби за останні кілька днів.

"Протягом 10 років до критичних цифр знижувався рівень охоплення щепленнями. Замість 95% були роки, коли було 21%, 30%, 45%. Накопичення цього "горючого матеріалу" призвело до того, що маємо зараз", - цитує Задорожну "Преса Україна з посиланням на hromadske.

Також вона додала, що дорослій людині вакцину від правця і дифтерії потрібно робити кожні десять років в порівнянні з іншими щепленнями, починаючи з 16 років, далі в 26, 36 і так далі.

Однак Вікторія Задорожна зазначає, що в останні десять років мало хто робив щеплення, які потрібно було зробити. Таким чином, зараз в Україні існує велика група ризику, як серед дітей, так і серед дорослих.

Також директор інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського додала, що якщо людина не знає чи вона щеплена, то необхідно це зробити

За офіційними даними в поточному році в Україні зафіксовано 20 випадків дифтерії, 18 з яких в жовтні.