У Золотому почався процес розведення сил

Аня Мартинюк 29 жовтня 2019, 12:53

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зараз в Золотому Луганської області почався процес розведення сил і засобів.

Про це міністр розповів у вівторок журналіст Украінформ, пише "Преса України".

"До самої зустрічі в "нормандської форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня", - заявив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що раніше в Мінську було досягнуто домовленостей про те, що будуть розведені сили і засоби в районі Золотого і Петровського. Процес мав розпочатися ще сьомого жовтня, однак через те, що в цьому напрямку бойовики продовжували обстріл, процес розведення так і не стартував.

Основною умовою для початку такого процесу є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів. Це повинні підтвердити співробітники СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, що на інших напрямках на Донбасі бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Так, 28 жовтня ворог 16 раз обстрілу позиції ООС. Днем раніше, 27 жовтня, бойовики 13 раз порушували режим повного припинення вогню. Втрат з української сторони за останні два дні не було.