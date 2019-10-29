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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 жовтня, виступив під час відкриття першого інвестиційного форуму RE: think. Invest in Ukraine в Маріуполі.
Глава держави зазначив, що в недалекому майбутньому, вся територія України буде покрита мобільним зв'язком та інтернетом.
Про це пише "Преса України".
"Великі інвестиції розпочинаються з бізнесу, який вже працює в країні, вірить та готовий вкладати більше. Зараз я йочу запросити на цю сцену прем'єр-міністра України та всіх найбільших мобільних операторів для підписання історичного меморандуму. В рамках якого, нарешті, кожен куточок нашої країни буде покрито мобільним зв'язком та мережею інтернет.
Те, що вдалося уряду і команді, не міг зробити ніхто упродовж всієї історії нашої країни, а отже історія твориться саме сьогодні", - заявив президент України.
Меморандум підписали президент компанії Інтернаціональні комунікації (Интертелеком) Борис Акулов, директор з корпоративного управління Водафон Україна Ольга Дейнега, директор компанії Лайфсел Ісмет Язиджі і президент компанії Київстар Олександр Комаров, а також прем'єр Олексій Гончарук.
12:17: Зеленський: Скоро вся територія України буде покрита мобільним зв'язком та інтернетом
10:52: Столица Украины, из пропитанного коллаборационизмом Киева, должна быть немедленно перенесена во Львов
07:59: Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер
06:58: У Києві зафіксовано ще один випадок дифтерії, сироватки немає
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