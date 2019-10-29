Столица Украины, из пропитанного коллаборационизмом Киева, должна быть немедленно перенесена во Львов

zmxn 29 жовтня 2019, 10:52



Путин, вне всяких всяких сомнений, - гений. Злой гений. Ибо русскому фюреру удалось невероятное, парадоксальное, уму не постижимое. На пятом году страшной, кровопролитной войны России против Украины, он продолжает щедро засевать Киев семенами русского фашизма, и планомерно превращает его в главный центр украинского коллаборационизма. Ежедневно и практически круглосуточно, по нескольким главным украинским телеканалам, барражируют участники "вокально-инструментального ансамбля п/у Виктора Медведчука "Русские напевы" и исполняют свои "старые песни о главном". "Исполняют" песни, слова к котором написаны пером "великого русского поэта" Владимира Владимировича Путина. "Исполняют" песни в самом центре украинской столицы. "Исполняют", не страшась абсолютно ничего. И суть тех песен народ знает наизусть: 1) Россия - наш старший брат, а русская агрессия - это миф. 2) Войны нет - есть лишь гражданский конфликт. 3) Украина, ссука, услышь "Данбас"! 4) Отвести украинскую армию на "украинскую территорию", за границы "ДНР". 5) Наделить "данецких" - скопище современных фашистов, полицаев и старост - в награду за измену Родине высокими государственными должностями. 6) Выделить из госбюджета Украины около 50 млрд. долларов на разминирование и восстановление инфраструктуры Донецкого региона, разрушенного Россией. 7) Предоставить автономию региону-предателю. 8) Путин не аннексировал Крым; его сдал Турчинов. И к вопросу о возвращении Крыма необходимо непременно вернуться. Чуть позже. Ну, лет, скажем, через 200... Повторюсь: все это дурно пахнущее варево, сварганенное из смердящих кусков махрового коллаборационизма, заливается в мозги украинцев из самого центра Киева. И сегодня мне стыдно за свою столицу...

... Несколько дней назад я случайно "наткнулся" в Ютубе на ток-шоу "Говорить великий Львiв". И испытал шок! Ибо впервые услышал, как, присутствовавшие в студии апологеты "руськага мира", видимо боясь получить звонкую оплеуху от одиозной пани Фарион, великолепно изъясняются на превосходном украинском языке! Ибо впервые увидел, как "адвокаты Путина", всегда дерзкие, циничные и нахрапистые в Киеве, оказавшись на львовской территории, вдруг стали походить на лагерных барачных "петухов": безвольные, жалкие, податливые, тонкоголосые.... Попытки "прокукарекать" после Киева "соловьево-скабеевские" аргументы и во Львове, провалились. И были мгновенно пресечены патриотами: "Довольно! Замолчите! Мы не намерены слушать пропаганду Кремля от сепаров, приехавших из Киева..." ; "Вы хотите дружить с россиянами, восхвалять русский мир и круглосуточно слушать русский шансон? Нет проблем! Собирайте чемоданы и уезжайте в Россию!..."; "Стоп! Прекратите эту риторику! Мы не позволим устраивать во Львове ток-шоу, срежиссированное в Кремле!"... Я, впервые за много лет, увидел настоящую Украину! Я побывал на истинно украинском ток-шоу! Я попал в настоящую столицу своей страны!... И теперь я твердо убежден: сегодня, как воздух необходима петиция о переносе столицы Украины из пропитанного коллаборационизмом Киева в патриотичный Львов. Перенос столицы из Киева во Львов кардинально изменит ситуацию с стране. А пока включайте киевские ТВ-каналы и продолжайте "наслаждаться" - смотреть и слушать отборную мерзость от коллаборационистов. Самую последнюю, кстати, минут двадцать назад в прямом эфире произнесла Елена Лукаш («NEWSONE»): "Вы спрашиваете, считаю ли я Путина виноватым в аннексии Крыма? Я могла бы ответить на этот вопрос, но воздержусь, ибо ответ на него имеет право дать исключительно суд..."... Браво!

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".