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Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер

Аня Мартинюк 29 жовтня 2019, 07:59
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Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер

Пожежа в Лос-Анджелесі змусила десятки тисяч людей евакуюватися в понеділок, в тому числі зірку баскетболу Леброна Джеймса і актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера.

Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.

Все почалося вранці біля художнього музею Гетті. Вогонь швидко поширився на прилеглі пагорби.

Десятки тисяч людей були евакуйовані в безпосередній близькості від мегаполісу. Серед них були знаменитості, у тому числі Джеймс і Шварценеггер. Вони обидва знаходяться в безпечних місцях зі своїми сім'ями.

Los Angeles Times повідомляє, що п'ять будинків згоріли, що вказує на те, що це число, ймовірно, збільшиться.

Дороги були закриті. Заняття були скасовані в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA). Аналогічні кроки були зроблені для кількох нижчих шкіл.

Пожежа викликала погіршення стану повітря в Лос-Анджелесі. Багато жителів Міста Ангелів скаржаться на проблеми з диханням.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан у неділю через пожежі, які швидко поширювалися протягом декількох днів через сильні вітри. Всього було евакуйовано більше 200 000 чоловік у всьому штаті.

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