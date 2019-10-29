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Пожежа в Лос-Анджелесі змусила десятки тисяч людей евакуюватися в понеділок, в тому числі зірку баскетболу Леброна Джеймса і актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера.
Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.
Все почалося вранці біля художнього музею Гетті. Вогонь швидко поширився на прилеглі пагорби.
Десятки тисяч людей були евакуйовані в безпосередній близькості від мегаполісу. Серед них були знаменитості, у тому числі Джеймс і Шварценеггер. Вони обидва знаходяться в безпечних місцях зі своїми сім'ями.
Los Angeles Times повідомляє, що п'ять будинків згоріли, що вказує на те, що це число, ймовірно, збільшиться.
Дороги були закриті. Заняття були скасовані в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA). Аналогічні кроки були зроблені для кількох нижчих шкіл.
Пожежа викликала погіршення стану повітря в Лос-Анджелесі. Багато жителів Міста Ангелів скаржаться на проблеми з диханням.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан у неділю через пожежі, які швидко поширювалися протягом декількох днів через сильні вітри. Всього було евакуйовано більше 200 000 чоловік у всьому штаті.
07:59: Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер
06:58: У Києві зафіксовано ще один випадок дифтерії, сироватки немає
15:51: Європейський дипломат: Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і Росії
15:25: Зеленський призначив нового керівника Київської області
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