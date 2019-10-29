Ситуація на Донбасі: 16 обстрілів за добу

Аня Мартинюк 29 жовтня 2019, 07:27

Минула доба 28 жовтня на Донбасі знову пройшла під обстрілами бойовиків. Противник 16 разів порушував режим повного припинення вогню, в тому числі використовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і іншу стрілецьку зброю.

Про це пише "Преса України" з посиланням на https://www.facebook.com/pressjfo.news/.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник вісім разів порушував режим "тиші": поблизу Мар'їнки, в районі Піщевика, двічі біля Невельського, двічі поблизу Гнутово, неподалік Красногоровки, в районі Водяного, що на Приазов'ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" бойовики також вісім разів обстрілювали українські позиції: поблизу Луганського, в районі Попасної, біля Майського і відразу п'ять разів неподалік Золотого-4 за межами дільниці розведення.

За минулу добу втрат у складі Об'єднаних сил в результаті обстрілів не було.

Починаючи з 00:00 29 жовтня ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.