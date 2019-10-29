У Києві зафіксовано ще один випадок дифтерії, сироватки немає

Аня Мартинюк 29 жовтня 2019, 06:58

У столиці України зафіксували вже третій випадок дифтерії. У понеділок ввечері, 28 жовтня, заражений чоловік був доставлений в інфекційне відділення Олександрівської лікарні.

Про це пише "Преса України" з посиланням на ТСН.

Варто відзначити, що перед цим випадком хвора на дифтерію пацієнтка в Києві отримала всі наявні в місті дози спеціальної сироватки від хвороби. На даний момент в столиці України не залишилося жодної дози сироватки від дифтерії.

Радник міністра охорони здоров'я Ольга Голубовська розповіла, що останню сироватку ввели жінці.

"Їй ввели протидифтерійна імуноглобулін, який збирали у всіх лікарнях", - зазначила радник.

Нагадаємо, що три дні тому київські медики офіційно підтвердили другий випадок захворювання на дифтерію в місті. Швидше за все, мова йде про жінку 1986 року народження, у якої раніше підозрювали дифтерію.

Перший випадок дифтерії в Києві за кілька останніх років був зафіксований на минулих вихідних. Хвороба була зафіксована у дев'ятирічного хлопчика одного з ліцеїв. Цікаво, що його мати лікувала дитину від дифтерії гомеопатією.