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У столиці України зафіксували вже третій випадок дифтерії. У понеділок ввечері, 28 жовтня, заражений чоловік був доставлений в інфекційне відділення Олександрівської лікарні.
Про це пише "Преса України" з посиланням на ТСН.
Варто відзначити, що перед цим випадком хвора на дифтерію пацієнтка в Києві отримала всі наявні в місті дози спеціальної сироватки від хвороби. На даний момент в столиці України не залишилося жодної дози сироватки від дифтерії.
Радник міністра охорони здоров'я Ольга Голубовська розповіла, що останню сироватку ввели жінці.
"Їй ввели протидифтерійна імуноглобулін, який збирали у всіх лікарнях", - зазначила радник.
Нагадаємо, що три дні тому київські медики офіційно підтвердили другий випадок захворювання на дифтерію в місті. Швидше за все, мова йде про жінку 1986 року народження, у якої раніше підозрювали дифтерію.
Перший випадок дифтерії в Києві за кілька останніх років був зафіксований на минулих вихідних. Хвороба була зафіксована у дев'ятирічного хлопчика одного з ліцеїв. Цікаво, що його мати лікувала дитину від дифтерії гомеопатією.
07:59: Гігантська пожежа в Лос-Анджелесі: Серед евакуйованих Шварценеггер
06:58: У Києві зафіксовано ще один випадок дифтерії, сироватки немає
15:51: Європейський дипломат: Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і Росії
15:25: Зеленський призначив нового керівника Київської області
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