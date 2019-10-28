Меркель і Путін обговорили українське питання

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін у телефонній розмові обговорили транзит російського газу по території України.
Про це повідомляє "Преса України" з посиланням на прес-службу президент Росії.
"У зв'язку з проведенням сьогодні в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія - ЄС - Україна відбувся обмін думками про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення в кінці 2019 року строку дії відповідного контракту", - зазначила прес-служба Кремля.
Нагадаємо, що Марош Шефчович, єврокомісар, проводить зустрічі з українською стороною, яку представляє голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, і російською стороною, яка представлена главою "Газпрому" Олексієм Міллером.
Під час попередніх контактів Україна, Європейський Союз і Росія погодилися, що майбутня угода буде базуватися на законах ЄС. Сторонам при цьому поки не вдалося домовитися з приводу обсягів, термінів контракту і ціни.
Варто відзначити, що уряд Німеччини виступає за збереження поставок газу по території України навіть після запуску газопроводу "Північної потік-2".
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