Меркель і Путін обговорили українське питання

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 17:01

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін у телефонній розмові обговорили транзит російського газу по території України.

Про це повідомляє "Преса України" з посиланням на прес-службу президент Росії.

"У зв'язку з проведенням сьогодні в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія - ЄС - Україна відбувся обмін думками про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення в кінці 2019 року строку дії відповідного контракту", - зазначила прес-служба Кремля.

Нагадаємо, що Марош Шефчович, єврокомісар, проводить зустрічі з українською стороною, яку представляє голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, і російською стороною, яка представлена ​​главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Під час попередніх контактів Україна, Європейський Союз і Росія погодилися, що майбутня угода буде базуватися на законах ЄС. Сторонам при цьому поки не вдалося домовитися з приводу обсягів, термінів контракту і ціни.

Варто відзначити, що уряд Німеччини виступає за збереження поставок газу по території України навіть після запуску газопроводу "Північної потік-2".