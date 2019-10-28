Зеленський сходив в ГПУ і НАБУ - Стало відомо навіщо

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 жовтня, провів зустрічі з працівниками Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це пише "Преса України" з посиланням на "Українську Правду".
"Ми дійсно поважаємо вашу професію, кожного з вас. Я хотів би з вас особисто познайомитися з кожним. Але поки мало часу для цього ... Хотів би вам сказати, що сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, для того, щоб всі корупціонери були за гратами. А це вже тільки ваші повноваження, ваш професіоналізм і ваша енергія ... "- зазначив глава держави.
Президент України зазначив, що він приїхав до співробітників ГПУ, САП і НАБУ, щоб зарядити їх енергією і додав, що не має наміру на них впливати.
Також Володимир Зеленський зазначив, що дуже хотів би, щоб всі корупціонери відповідали законодавству і отримали заслужені вироки. Він додав, що зараз є великий шанс їх всіх посадити.
Також глава держави додав під час свого виступу перед співробітниками ГПУ, САП і НАБУ, щоб ті зверталися до Офісу президента, якщо на них буде хтось впливати.
15:51: Європейський дипломат: Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і Росії
15:25: Зеленський призначив нового керівника Київської області
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