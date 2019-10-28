Шкідливі програми в Google Play - Краще їх видалити

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 16:14

Більше 40 додатків, доступних в Google Play, могли заражати смартфони і полегшувати установку шпигунських програм. Хоча Google вже видалив всі програми, вони все ще доступні в зовнішніх службах.

Про це повідомляє "Преса України" з посиланням на Spidersweb.

Кілька мільйонів користувачів завантажили заражені додатки, доступні в Google Play. Найбільше - 5 мільйонів чоловік скачали додаток Video Downloader Master на свій смартфон.

Заражені програми також включали Ringtone Maker Pro, SaveInsta або Tank Classic. Як повідомляють дослідники в області кібербезпеки з групи компаній ESET, додатки дуже важко видалити з пам'яті смартфона, оскільки вони ховаються, серед іншого під іконками Facebook і Google. Також буває, що ярлики додатків просто зникають з домашнього екрану.

Додатки також завантажують інформацію, що зберігається на телефоні, і перевіряють безпеку, а якщо вона відсутня, вони завантажують несанкціоноване програмне забезпечення, яке може бути небезпечним. За даними компанії ESET, за створенням програми може стояти студент з В'єтнаму. Однак більше точних даних у компанії, яка займається кібербезпекою, немає.