Шкідливі програми в Google Play - Краще їх видалити

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Більше 40 додатків, доступних в Google Play, могли заражати смартфони і полегшувати установку шпигунських програм. Хоча Google вже видалив всі програми, вони все ще доступні в зовнішніх службах.
Про це повідомляє "Преса України" з посиланням на Spidersweb.
Кілька мільйонів користувачів завантажили заражені додатки, доступні в Google Play. Найбільше - 5 мільйонів чоловік скачали додаток Video Downloader Master на свій смартфон.
Заражені програми також включали Ringtone Maker Pro, SaveInsta або Tank Classic. Як повідомляють дослідники в області кібербезпеки з групи компаній ESET, додатки дуже важко видалити з пам'яті смартфона, оскільки вони ховаються, серед іншого під іконками Facebook і Google. Також буває, що ярлики додатків просто зникають з домашнього екрану.
Додатки також завантажують інформацію, що зберігається на телефоні, і перевіряють безпеку, а якщо вона відсутня, вони завантажують несанкціоноване програмне забезпечення, яке може бути небезпечним. За даними компанії ESET, за створенням програми може стояти студент з В'єтнаму. Однак більше точних даних у компанії, яка займається кібербезпекою, немає.
15:51: Європейський дипломат: Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і Росії
15:25: Зеленський призначив нового керівника Київської області
15:02: Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі
12:08: В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи
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