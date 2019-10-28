Європейський дипломат: Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і Росії 15:51
Зеленський призначив нового керівника Київської області 15:25
Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі 15:02
В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи 12:08
Что такое хостинг 12:38
Как выбрать обувь для футзала? Информация от Footbalstyle 12:16
Міс Україна-2019 розповіла про те, чий Крим - Відповідь здивує українців 22:14
Кучма розкритикував Формулу Штайнмайера, яку сам і погоджував 21:52
39 тіл у вантажівці: Одна з жертв могла написати драматичне смс 20:59
Українські чиновники піддавалися кібератакам протягом декількох років 20:47
Ситуація на Донбасі: Троє українських військових отримали поранення 20:31
Світоліна дізналася суперників на Підсумковому турнірі 16:38
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло поділився своєю думкою з приводу того, чому Україна виявилася в центрі скандалу в США.
Нагадаємо, що в США розгорівся скандал через розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським з приводу передбачуваного суперника Трампа на наступних виборах Джо Байдена. Зараз в США почалася процедура імпічменту президента. Трампу закидають те, що він наказував Зеленському почати розслідування дій сина Байдена в українській компанії.
Про це пише "Преса України".
"Чому Україна потрапила в цей скандал? Я б сказав, все сталося не зовсім без причини. Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і, звичайно, Росії. У всякому разі, Тімоті Снайдер одного разу написав про це, стверджуючи, що Україна, Польща і Білорусь є такими районами, де завжди проходили армії, із заходу на схід або навпаки.
Тому стратегічно свого роду "контроль" над Україною, а в певному сенсі також над Польщею і країнами Балтії, надзвичайно важливий для однієї, другої або третьої сторони. Так що американці природно зацікавлені в Україні", - цитує Яна Пєкло польське видання Interia.
15:51: Європейський дипломат: Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і Росії
15:25: Зеленський призначив нового керівника Київської області
15:02: Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі
12:08: В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.