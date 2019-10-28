Європейський дипломат: Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і Росії

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 15:51

Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло поділився своєю думкою з приводу того, чому Україна виявилася в центрі скандалу в США.

Нагадаємо, що в США розгорівся скандал через розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським з приводу передбачуваного суперника Трампа на наступних виборах Джо Байдена. Зараз в США почалася процедура імпічменту президента. Трампу закидають те, що він наказував Зеленському почати розслідування дій сина Байдена в українській компанії.

Про це пише "Преса України".

"Чому Україна потрапила в цей скандал? Я б сказав, все сталося не зовсім без причини. Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і, звичайно, Росії. У всякому разі, Тімоті Снайдер одного разу написав про це, стверджуючи, що Україна, Польща і Білорусь є такими районами, де завжди проходили армії, із заходу на схід або навпаки.

Тому стратегічно свого роду "контроль" над Україною, а в певному сенсі також над Польщею і країнами Балтії, надзвичайно важливий для однієї, другої або третьої сторони. Так що американці природно зацікавлені в Україні", - цитує Яна Пєкло польське видання Interia.