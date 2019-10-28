Зеленський призначив нового керівника Київської області

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 15:25

Став відомий новий голова Київської обласної державної адміністрації.

Про це пише "Преса України".

Нагадаємо, що близько тижня тому Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку з посади голови Київської обласної державної адміністрації. 20 жовтня Кабінет міністрів прийняв відставку губернатора. У той же день був звільнений і губернатор Луганської області. На посаду глави Київщини Бно-Айріян був призначений 10 липня президентом України Володимиром Зеленським.

Бно-Айріяна на цій посаді замінить Олексій Чернишов. Про це свідчить указ президента №777 / 2019 "Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації".

Чернишов є бізнесменом, інвестором і засновником інвестиційно-девелоперської компанії Eastgate Development, а також інвестиційної компанії VI2 Partners. Новий глава Київської обласної державної адміністрації також заснував організацію Kyiv Vision Foundation, яка займається залученням інвестицій і підтримкою культурних проектів.

Чернишов народився 4 вересня 1977 Харкові, у нього є дві вищі освіти юридична та економічна.