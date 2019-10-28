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Став відомий новий голова Київської обласної державної адміністрації.
Про це пише "Преса України".
Нагадаємо, що близько тижня тому Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку з посади голови Київської обласної державної адміністрації. 20 жовтня Кабінет міністрів прийняв відставку губернатора. У той же день був звільнений і губернатор Луганської області. На посаду глави Київщини Бно-Айріян був призначений 10 липня президентом України Володимиром Зеленським.
Бно-Айріяна на цій посаді замінить Олексій Чернишов. Про це свідчить указ президента №777 / 2019 "Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою Київської обласної державної адміністрації".
Чернишов є бізнесменом, інвестором і засновником інвестиційно-девелоперської компанії Eastgate Development, а також інвестиційної компанії VI2 Partners. Новий глава Київської обласної державної адміністрації також заснував організацію Kyiv Vision Foundation, яка займається залученням інвестицій і підтримкою культурних проектів.
Чернишов народився 4 вересня 1977 Харкові, у нього є дві вищі освіти юридична та економічна.
15:51: Європейський дипломат: Україна надзвичайно важлива з точки зору стратегічних інтересів США, Євросоюзу і Росії
15:25: Зеленський призначив нового керівника Київської області
15:02: Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі
12:08: В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи
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