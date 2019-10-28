Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 15:02

Українська тенісистка Еліна Світоліна сьогодні, 28 жовтня, стартувала на Підсумковому турнірі року Shiseido WTA Finals Shenzhen, в місті Шеньчжень, Китай.

Про це пише "Преса України".

У стартовому матчі турніру перша ракетка України грала проти другого номера світового рейтингу Кароліни Плішкової з Чехії. Це була дев'ята зустріч між суперницями в кар'єрі. До цього моменту рахунок був рівним 4-4, але останніх три матчі виграла українка. Остання зустріч між суперницями відбулася рік тому також на Підсумковому турнірі, тоді українка святкував успіх.

Перша партія вийшла дуже напруженою. Суперниці не хотіли починати турнір з програного сету. Тільки на затяжному тай-брейку з сьомого сетбола Еліна Світоліна зуміла виграти партію з рахунком 14-12.

Друга партія пройшла більш спокійно, українка повела 2:0, але віддала три гейми поспіль суперниці. Однак наступне слово було за українкою. Еліна зробила ще один брейк і впевнено довела матч до перемоги - 6:4 у другому сеті.

Сьогодні у другому матчі групи зіграють Бьянка Андреєску з Канади і Сімона Халеп з Румунії.

Нагадаємо, що українка є переможницею турніру і їй потрібно буде захистити велику кількість очок. Призовий фонд турніру WTA Finals становить 14 млн доларів.