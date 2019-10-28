Как выбрать обувь для футзала? Информация от Footbalstyle

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Ищите обувь для футзала? Интернет-магазин Footballstyle (https://www.footballstyle.com.ua ) — ваш персональный помощник в подборе оригинальных кроссовок для мини-футбола. В нашем каталоге представлены модели от брендов Adidas, Puma, Nike, Joma. Вашему вниманию представлено около 100 различных направлений для футзала в индивидуальном дизайне и характеристиках.
Футзальная обувь обладает рядом отличий по сравнению с обувью для большого футбола. Сороконожки для игры на открытом поле оснащены закругленными шипами для лучшего сцепления с игровым полем. Что касается мини-футбола или футзала, то в данном случае игра проводится на ровном паркете или прорезиненном полу. Футзалки имеют более гладкую подошву с рельефным рисунком для лучшего контакта с гладкой поверхностью.
Как выбрать футзальные бутсы
Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие элементы:
Кроссовки для футзала оснащены ровной подошвой из полиуретана с рельефным рисунком или минимальными буграми, которые обеспечивают функцию амортизации. Некоторые модели могут оснащаться пенной структурой для снижения нагрузки на стопу. Такая обувь быстрее стаптывается, но значительно больше ценится футболистами. Что касается литой подошвы из полиуретана, то она демонстрирует долговечность.
По международным стандартам футзалки имеют маркировку IC и FS, что означает «игра в закрытом помещении». Данный класс кроссовок предназначен для игры на ровной поверхности.
На выбор покупателя представлены модели из натуральной кожи, синтетического заменителя и микрофибры (синтетической ткани). Кожа обладает высокими показателями комфорта, лучшим взаимодействием ноги с мячом, но гораздо быстрее изнашивается, нежели формат из полиуретана. Данная обувь отличается стабильностью к намоканию, морозам, не боится износа. Nike использует высокотехнологические материалы, такие как Hi-Tec, а также полимеры для изготовления влагонепроницаемой, упругой и, в то же время, прочной футбольной обуви.
Кеды для футзала и их ключевые достоинства
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12:08: В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи
12:38: Что такое хостинг
12:16: Как выбрать обувь для футзала? Информация от Footbalstyle
22:14: Міс Україна-2019 розповіла про те, чий Крим - Відповідь здивує українців
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