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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає, що країні потрібно відмовитися від різного роду медичних довідок.
Міністр у своєму пості в Фейсбуці запитав своїх передплатників потрібні і далі такі довідки, пише Преса України.
"В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр і нарколог). Або знаменита довідка в басейн", - написав Дубілет.
Також він зазначив, що в Західних країнах такої практики немає і вважає, що потрібно подібні довідки скасувати.
Дмитро Дубілет також додав, що з одного боку отримання такої довідки призводить до додаткової бюрократії, зайвих витрат і навантаження на лікарні, але з іншого боку - вони можуть мати позитивний вплив на здоров'я українців. Також він зазначив, що часто такі довідки просто купують, а не проходять медогляди.
"Хочу дослідити це питання більш детально. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в яких ситуаціях держава у вас вимагала зайву медичну довідку?" - підсумував в кінцівці свого посту міністр Кабінету міністрів.
12:08: В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи
12:38: Что такое хостинг
12:16: Как выбрать обувь для футзала? Информация от Footbalstyle
22:14: Міс Україна-2019 розповіла про те, чий Крим - Відповідь здивує українців
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