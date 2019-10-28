В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 12:08

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає, що країні потрібно відмовитися від різного роду медичних довідок.

Міністр у своєму пості в Фейсбуці запитав своїх передплатників потрібні і далі такі довідки, пише Преса України.

"В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр і нарколог). Або знаменита довідка в басейн", - написав Дубілет.

Також він зазначив, що в Західних країнах такої практики немає і вважає, що потрібно подібні довідки скасувати.

Дмитро Дубілет також додав, що з одного боку отримання такої довідки призводить до додаткової бюрократії, зайвих витрат і навантаження на лікарні, але з іншого боку - вони можуть мати позитивний вплив на здоров'я українців. Також він зазначив, що часто такі довідки просто купують, а не проходять медогляди.

"Хочу дослідити це питання більш детально. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в яких ситуаціях держава у вас вимагала зайву медичну довідку?" - підсумував в кінцівці свого посту міністр Кабінету міністрів.