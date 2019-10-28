В Україну йде мороз і мокрий сніг

В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи 12:08
Что такое хостинг 12:38
Как выбрать обувь для футзала? Информация от Footbalstyle 12:16
Міс Україна-2019 розповіла про те, чий Крим - Відповідь здивує українців 22:14
Кучма розкритикував Формулу Штайнмайера, яку сам і погоджував 21:52
39 тіл у вантажівці: Одна з жертв могла написати драматичне смс 20:59
Українські чиновники піддавалися кібератакам протягом декількох років 20:47
Ситуація на Донбасі: Троє українських військових отримали поранення 20:31
Світоліна дізналася суперників на Підсумковому турнірі 16:38
ДБР відкрило справу пов'язану з Гройсманом - Він не повинен був стати прем'єром 16:19
Генпрокуратура вела справу, фігурантом якої був Андрій Богдан 15:28
Что туристу нужно знать о Нюрнберге: история, архитектура, традиции 11:37
Скандал у «Слузі народу»: З'явилась реакція Зеленського 15:05
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
У найближчі дні погода в Україні явно погіршиться. Впаде температура повітря, очікуються дощі та мокрий сніг.
Про це пише "Преса України".
29 жовтня до всієї території України пройдуть невеликі дощі. Вночі температура повітря впаде до 1 - 6 градусів вище нуля. У той же час вдень вона прогріється до 5-10. На Півдні і Сході країни тепліше - вночі 4-9 градусів, вдень 11 - 16. В Києві місцями невеликий дощ, температура вночі 1-6 градусів вище нуля, вдень - 5-10.
30 жовтня на Півдні, Сході, Закарпатті та Прикарпатті місцями знову пройде невеликий дощ, а в Карпатах навіть очікується мокрий сніг. На всій іншій території України без опадів. Температура повітря вночі впаде до двох градусів морозу, вдень тепліше - 2-7 градусів тепла. На Півдні і Сході вночі 4-9 градусів, вдень - 7-12. У столиці 30 жовтня від мінус двох до плюс трьох вночі, вдень - 2-7 тепла.
31 жовтня і 1 листопада по всій території країни опадів не прогнозуються. Температура ночую впаде від мінус п`ять до 0 градусів, вдень 2-7 тепла. На Півдні і Закарпатті тепліше - до 10 градсуво вище нуля.
12:08: В Україні можуть відмовитися від довідок в басейн і для роботи
12:38: Что такое хостинг
12:16: Как выбрать обувь для футзала? Информация от Footbalstyle
22:14: Міс Україна-2019 розповіла про те, чий Крим - Відповідь здивує українців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.