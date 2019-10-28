В Україну йде мороз і мокрий сніг

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 11:24

У найближчі дні погода в Україні явно погіршиться. Впаде температура повітря, очікуються дощі та мокрий сніг.

Про це пише "Преса України".

29 жовтня до всієї території України пройдуть невеликі дощі. Вночі температура повітря впаде до 1 - 6 градусів вище нуля. У той же час вдень ​​вона прогріється до 5-10. На Півдні і Сході країни тепліше - вночі 4-9 градусів, вдень 11 - 16. В Києві місцями невеликий дощ, температура вночі 1-6 градусів вище нуля, вдень - 5-10.

30 жовтня на Півдні, Сході, Закарпатті та Прикарпатті місцями знову пройде невеликий дощ, а в Карпатах навіть очікується мокрий сніг. На всій іншій території України без опадів. Температура повітря вночі впаде до двох градусів морозу, вдень тепліше - 2-7 градусів тепла. На Півдні і Сході вночі 4-9 градусів, вдень - 7-12. У столиці 30 жовтня від мінус двох до плюс трьох вночі, вдень - 2-7 тепла.

31 жовтня і 1 листопада по всій території країни опадів не прогнозуються. Температура ночую впаде від мінус п`ять до 0 градусів, вдень 2-7 тепла. На Півдні і Закарпатті тепліше - до 10 градсуво вище нуля.