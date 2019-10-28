Дональд Трамп: Лідера ІДІЛ вбили, як собаку

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В результаті військової операції американських солдатів, яка була проведена в суботу, лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді був убитий.
Абу Бакр аль-Багдад керував ісламістської організацією з 2010 року, коли ІДІЛ все ще залишався підпільним відділенням Аль-Каїди в Іраку. Він був цілю американців протягом багатьох років.
Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.
Багдаді, за словами Трампа, підірвав себе під час операцій спецназу США на північному заході Сирії. "Він був хворою і деморалізованою людиною, а тепер його немає", - сказав президент в своєму виступі в Білому домі.
"Наші служби зробили це в чудовому стилі", - продовжив він. - Боягуз мертвий. Він плакав і кричав - говорив про смерть лідера ІГІЛ Трамп. - Ми вбили його як собаку.
"Бандит, який так хотів залякати інших, провів свої останні хвилини в повному страху і паніці, боячись, що американські війська прийдуть за ним", - сказав Трамп. Глава ІГІЛ сховався в кінці тунелю без виходу, продовжив Трамп, -а потім підірвав себе разом з трьома дітьми.
"Дії американських солдатів пройшли без проблем. Протягом 24 годин ми повідомимо кількість жертв по ворожій стороні, ми нікого не втратили. Я думаю, що це неймовірне досягнення", - сказав президент США.
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