Дональд Трамп: Лідера ІДІЛ вбили, як собаку

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 10:09

В результаті військової операції американських солдатів, яка була проведена в суботу, лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді був убитий.

Абу Бакр аль-Багдад керував ісламістської організацією з 2010 року, коли ІДІЛ все ще залишався підпільним відділенням Аль-Каїди в Іраку. Він був цілю американців протягом багатьох років.

Про це пише "Преса України" з посиланням на американські ЗМІ.

Багдаді, за словами Трампа, підірвав себе під час операцій спецназу США на північному заході Сирії. "Він був хворою і деморалізованою людиною, а тепер його немає", - сказав президент в своєму виступі в Білому домі.

"Наші служби зробили це в чудовому стилі", - продовжив він. - Боягуз мертвий. Він плакав і кричав - говорив про смерть лідера ІГІЛ Трамп. - Ми вбили його як собаку.

"Бандит, який так хотів залякати інших, провів свої останні хвилини в повному страху і паніці, боячись, що американські війська прийдуть за ним", - сказав Трамп. Глава ІГІЛ сховався в кінці тунелю без виходу, продовжив Трамп, -а потім підірвав себе разом з трьома дітьми.

"Дії американських солдатів пройшли без проблем. Протягом 24 годин ми повідомимо кількість жертв по ворожій стороні, ми нікого не втратили. Я думаю, що це неймовірне досягнення", - сказав президент США.