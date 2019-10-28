Ситуація на Донбасі: 13 обстрілів, без втрат

Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 07:39

За вчорашню добу 27 жовтня бойовики на Донбасі 13 раз порушували режим повного припинення вогню. Противник, в тому числі, використовував забороні Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Також були обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це пише "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник чотири рази навирішувати режим "тиші": з СПГ і великокаліберних кулеметів поблизу Березового, з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї неподалік Мар'їнки, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Лебединського, зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів в районі Водяного, що на Приазов'ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник 9 разів порушував режим повного припинення вогню: з протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно тричі біля Золотого-4, з великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, з мінометів калібру 82 мм, протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї тричі в районі Новолуганського, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу Кримського і зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів в районі Майського.

За підсумками вчорашніх обстрілів жоден з українських військовослужбовців не постраждав.