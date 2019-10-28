Аня Мартинюк 28 жовтня 2019, 07:20

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що буде з субсидіями українців в цьому році і чи варто чекати їх зменшення.

У своєму відеоблозі глава Кабінету міністрів зазначив, що уряд не має наміру зменшувати розмір субсидій в 2019 році.

Про це передає "Преса України".

"Субсидії зменшені в цьому році точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і в наступному році"

Також Олексій Гончарук додав, що Кабінет міністрів хоче в майбутньому досягти показника, при якому українська сім'я витрачатиме не більше 15 відсотків зі свого сукупного бюджету на комунальні послуги.

Нагадаємо, що уряд під час свого засідання 20 жовтня схвалив зміни до постанови, в якій спрощуються призначення субсидій на комунальні послуги військовослужбовцям, дитячим будинкам сімейного типу, а також громадянам старше 60 років. Таким чином, наприклад, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а покупка автомобіля не буде врахована в якості прибутку