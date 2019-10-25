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Переможниця популярного конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша з Харкова відповіла на питання про те, кому належить Крим.
Маргарита Паша висловила свою думку таким чином, що Крим належить всім людям. Так вона сказала під час святкування дня ООН в Україні.
"Крим - всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам. Все. Це моя думка" - цитує переможницю конкурсу краси "Міс Україна-2019" "Преса України" з посиланням на "Крим.Реаліі".
Також Маргарита Паша зазначила, що відвідувала кримський півострів в дитинстві. Вона додала, що її улюбленими місцями в Криму були Ялта і Форос.
Переможниця конкурсу також зазначила, що на даний момент її сестра проживає в Феодосії.
На питання про те, чого бажає Паша Криму вона відповіла: "Тільки процвітання", додавши не виразно - "Як Республіка", але моментально перефразувавши - "Тільки процвітання".
Варто зазначити, що вже в грудні цього року в Лондоні Маргарита Паша представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс світу", в якому крім представниці України візьмуть участь ще 119 конкурсанток.
22:14: Міс Україна-2019 розповіла про те, чий Крим - Відповідь здивує українців
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