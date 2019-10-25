Кучма розкритикував Формулу Штайнмайера, яку сам і погоджував

Аня Мартинюк 25 жовтня 2019, 21:52

Колишній президент України Леонід Кучма поділився своєю думкою з приводу Формули Штайнмайера.

Другий президент України зазначив, що така формула не зможе привести до миру на Донбасі.

"Формула Штайнмайера" до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично або так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося ... Це взагалі "здати нас з потрохами", так би мовити ", - цитує Кучму "Преса України" з посиланням на Укрінформ .

Леонід Кучма вважає повним абсурдом проведення виборів на непідконтрольних територіях Луганської і Донецької області без попереднього виведення військ і відновлення контролю над кордоном.

Також колишній президент зазначив, що на відновлення Донбасу за різними підрахунками потрібно близько 100 млрд євро.

Кучма вважає відновлення миру на Донбасі тривалим процесом, який залежить від позиції лідерів європейських країн, а особливо від президента США Дональда Трампа.

Кучма вважає, що на даний момент тільки США більш-менш впливають на Росію.

Нагадаємо, що раніше Леонід Кучма відзначав і від української сторони погоджував пункти Формули Штайнмайера.