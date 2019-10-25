Якою буде погода на вихідні 26-27 жовтня

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Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні 26 і 27 жовтня в Україні.
В даний момент над Україною знаходиться антициклон, який сприяє теплій погоді в країні. На вихідних залишиться тепла погода, яка зберижеться в Україні в останні дні. Середня температура в день буде на рівні 18 градусів, також за традицією - туман.
Новину передає "Преса України".
Синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Фейсбук написала наступне: "Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря складе протягом дня 13-18 градусів, на заході до +22. Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплою жовтневої погоди, такі вже можуть бути з морозами і навіть з мокрим сніжком".
На вихідних в столиці не буде звичного туману, також не передбачаються опади. Вдень температура повітря прогріється до плюс 15.
Також синоптик розповіла, коли почнеться похолодання на території країни. Уже в понеділок, 28 жовтня, температура повітря знижуватиметься. У понеділок по країні в середньому буде 12 градусів, у вівторок 10, а в середу - вісім. Друга половина тиждня принесе вже і мінус за вікном.
Тому насолоджуйтеся останніми теплими дня в цьому році.
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