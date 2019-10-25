39 тіл у вантажівці: Одна з жертв могла написати драматичне смс

Аня Мартинюк 25 жовтня 2019, 20:59

26-річна в'єтнамська жінка могла бути однією з 39 жертв, чиї тіла були виявлені в холодильному контейнері в Великобританії.

Новину передає "Преса України".

Під час подорожі молода жінка відправила драматичну смс своєї матері. Раніше повідомлялося, що всі жертви були з Китаю.

За словами Хоа Нгіем з в'єтнамської правозахисної організації Human Rights Space, Фам Тхі Тра Май з В'єтнаму може виявитися в числі 39 жертв.

"В новинах повідомили, що всі 39 осіб приїхали з Китаю, але сім'я Тра намагається перевірити, чи є серед них їхня дочка, - написала активістка в Twitter.

Вона також підозрює, що у вантажівці може бути більше людей з В'єтнаму. Хоа Нгіем також повідомила, що під час поїздки 26-річна дівчина відправила текст своєї матері, в якому вона скаржилася, що їй не вистачає повітря.

За словами активістки, повідомлення було відправлено, коли вантажівка їхала з Бельгії в Великобританію. Точна причина смерті кожного з потерпілих буде повідомлена тільки при розтині.

Британська поліція оголосила про арешт ще двох осіб у зв'язку з цією жахливою історією: чоловікові і жінці - обидвом по 38 років - були схоплені в Ворінгтоні, північна Англія. Підозрювані - як повідомлялося, - люди, що займаються контрабандою і вбивствами.