39 тіл у вантажівці: Одна з жертв могла написати драматичне смс

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26-річна в'єтнамська жінка могла бути однією з 39 жертв, чиї тіла були виявлені в холодильному контейнері в Великобританії.
Новину передає "Преса України".
Під час подорожі молода жінка відправила драматичну смс своєї матері. Раніше повідомлялося, що всі жертви були з Китаю.
За словами Хоа Нгіем з в'єтнамської правозахисної організації Human Rights Space, Фам Тхі Тра Май з В'єтнаму може виявитися в числі 39 жертв.
"В новинах повідомили, що всі 39 осіб приїхали з Китаю, але сім'я Тра намагається перевірити, чи є серед них їхня дочка, - написала активістка в Twitter.
Вона також підозрює, що у вантажівці може бути більше людей з В'єтнаму. Хоа Нгіем також повідомила, що під час поїздки 26-річна дівчина відправила текст своєї матері, в якому вона скаржилася, що їй не вистачає повітря.
За словами активістки, повідомлення було відправлено, коли вантажівка їхала з Бельгії в Великобританію. Точна причина смерті кожного з потерпілих буде повідомлена тільки при розтині.
Британська поліція оголосила про арешт ще двох осіб у зв'язку з цією жахливою історією: чоловікові і жінці - обидвом по 38 років - були схоплені в Ворінгтоні, північна Англія. Підозрювані - як повідомлялося, - люди, що займаються контрабандою і вбивствами.
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