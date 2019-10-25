Українські чиновники піддавалися кібератакам протягом декількох років

Аня Мартинюк 25 жовтня 2019, 20:47

Компанія ESET, що займається кібербезпекою, оголосила, що, по мінімум, з 2013 року проводилася кампанія по стеженню за мобільними пристроями представників влади Центральної та Східної Європи.

Про це пише "Преса України".

Атаки з невідомого джерела були в основному спрямовані на російськомовних чиновників і дипломатів. Українські користувачі виявилися на другому місці, слідом за Росією.

Хоча ESET не розкриває імен атакованих людей, у звіті йдеться про "кампанії шпигування за високі цілі". Автори цих робіт були в основному зацікавлені в особистому житті своїх жертв. Потоки кібератак ведуть на російськомовні соціальні мережі «ВКонтакте» і «Однокласники», поштові сервіси Mail.ru і Yandex.Mail, месенджер QIP, пошуковик Rambler, а також систему онлайн-платежів WebMoney.

Атаки проводилися за допомогою високоспеціалізованого шкідливого ПО Attor. Attor - це шпигунська платформа. Відповідає, серед іншого за захоплення порядку натискання клавіш на комп'ютері, запису звуку, крадіжки даних, зняття скріншотів, збору метаданих про підключених жорстких дисках і файлах на цих дисках, а також завантаження інформації про підключені пристроях GSM.