Ситуація на Донбасі: Троє українських військових отримали поранення

Аня Мартинюк 25 жовтня 2019, 20:31

Станом на 19:00 25 жовтня ворог дев'ять разів порушував режим повного припинення вогню на Донбасі. Бойовики, в тому числі, використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Новину передає "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник п'ять разів порушував режим "тиші": з мінометів калібру 82 мм поблизу Новомихайлівки, з СПГ і великокаліберних кулеметів в районі Красногоровкі, зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів двічі неподалік Водяного, з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї поблизу Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" бойовики чотири рази порушував режим повного припинення вогню: з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі близько Новозванівки, зі стрілецької зброї поблизу Хутора Вільного і з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Луганського.

З початку доби три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Один через обстріли, а ще двоє в результаті підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці.