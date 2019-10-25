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Станом на 19:00 25 жовтня ворог дев'ять разів порушував режим повного припинення вогню на Донбасі. Бойовики, в тому числі, використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.
Новину передає "Преса України" з посиланням на прес-центр ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник п'ять разів порушував режим "тиші": з мінометів калібру 82 мм поблизу Новомихайлівки, з СПГ і великокаліберних кулеметів в районі Красногоровкі, зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів двічі неподалік Водяного, з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї поблизу Лебединського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" бойовики чотири рази порушував режим повного припинення вогню: з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі близько Новозванівки, зі стрілецької зброї поблизу Хутора Вільного і з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Луганського.
З початку доби три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Один через обстріли, а ще двоє в результаті підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці.
21:52: Кучма розкритикував Формулу Штайнмайера, яку сам і погоджував
20:59: 39 тіл у вантажівці: Одна з жертв могла написати драматичне смс
20:47: Українські чиновники піддавалися кібератакам протягом декількох років
20:31: Ситуація на Донбасі: Троє українських військових отримали поранення
16:38: Світоліна дізналася суперників на Підсумковому турнірі
16:19: ДБР відкрило справу пов'язану з Гройсманом - Він не повинен був стати прем'єром
15:28: Генпрокуратура вела справу, фігурантом якої був Андрій Богдан
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