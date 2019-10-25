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Стали відомі суперниці української тенісистки Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі року Shiseido WTA Finals Shenzhen в місті Шеньчжень, Китай.
Українка - восьма сіяна потрапила в пурпурну групу, в якій зіграє проти другої ракетки турніру Кароліни Плішкова з Чехії, четвертої сіяної Бьянкі Андрееску з Канади і п'ятого номера турніру Сімони Халеп з Румунії.
Нагадаємо, що в минулому році на підсумковому турнірі українка зуміла здобути п'ять перемог в п'яти матчах і виграти турнір - найпрестижніший у своїй колекції, пише "Преса України".
У 2018 році перша ракетка України зуміла впоратися з Петрою Квітовою, Кароліною Плішковою і Кароліною Возняцкі на груповому етапі, здолати Кікі Бертенс в півфіналі і виграти фінал у Слоан Стівенс. У 2017 році Світоліна не змогла вийти з групи, здобувши одну перемогу при двох поразках.
Турнір WTA Finals стартує вже цієї неділі, 27 жовтня. Першою суперницею Еліни Світоліної на турнірі з призовим фондом в сім мільйонів доларів буде друга ракетка світу Кароліна Плішкова. Суперниці останній раз грали саме рік тому також на підсумковому турнірі. Тоді в трьох сетах святкувала перемогу українка.
16:38: Світоліна дізналася суперників на Підсумковому турнірі
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