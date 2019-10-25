ДБР відкрило справу пов'язану з Гройсманом - Він не повинен був стати прем'єром

Аня Мартинюк 25 жовтня 2019, 16:19

Державне бюро розслідувань проводить розслідування, фігурантом якого є колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Сьогодні, 25 жовтня, стало відомо, що слідчі ДБР отримали дозвіл на вилучення документів в Офісі президента України у справі про розслідування нібито зловживання владою посадовими особами при призначенні Володимира Гройсмана главою уряду в 2016 році.

Йдеться про те, що в квітні 2016 року посадовці, які обіймають особливо відповідальні положення в державних органах країни без відсутності законодавством підстав, внесли до Верховної Ради подання на призначення прем'єр-міністром Володимира Гройсмана, при цьому коаліції в Парламенті не було, пише "Преса Україна "з посиланням на "Українську Правду".

Слідчий ДБР в суді вказав, що є необхідність дослідження пропозиції коаліції "Європейська Україна" призначити на посаду глави уряду Гройсмана. Також ДБР має намір досліджувати і інші службові документи, які супроводжують призначенням прем'єра в 2016 році.

Також ДБР хоче дослідити і призначення на посаду прем'єра Арсенія Яценюка, щоб порівняти процедури прийняття рішень в обох випадках.