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Колишній керівник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк продовжує давати інтерв'ю різним ЗМІ після свого звільнення і розповідати цікаві деталі з місця своєї роботи.
Горбатюк зауважив, що його управління займалося розслідуванням, в якому фігурантом був глава Офісу президента Андрій Богдан.
Сергій Горбатюк зазначає, що глава ОП Богдан міг пвпливати на судові рішення, за підсумками яких Україну зобов'язали виплатити більше трьох мільярдів гривень російському Міністерству оборони, пише "Преса України" з посиланням на "Громадське Радіо".
"У цій справі вже більше року ми підготували проекти повідомлень про підозру суддям, але керівництво Генпрокуратури це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана", - зазначив колишній керівник управління спецрозслідування ГПУ .
Також Горбатюк додав, що у цій справі не могли бути прийняті судові рішення ні за яких умов.
Нагадаємо, що 23 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка відправив у відставку Сергія Горбатюка з посади керівника управління спецрозслідування ГПУ. Сам Горбатюк відзначав, що буде оскаржувати таке рішення в суді.
15:28: Генпрокуратура вела справу, фігурантом якої був Андрій Богдан
15:05: Скандал у «Слузі народу»: З'явилась реакція Зеленського
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