4-причин купить камеру видеонаблюдения

zmxn 22 жовтня 2019, 05:24

Устройство современных видеокамер подразумевает наличие датчиков и контроллеров. Каждая такая часть системы встроена в видеокамеру, поэтому технология исключает потребность во множестве лишних устройств, благодаря чему системы становятся компактными и несложными.

Возможности видеонаблюдения

Наблюдение давно перестало быть просто процессом записи видео с использованием камеры. Сейчас оно является целым комплексом разных функций. Сетевые и проводные системы видеонаблюдения и их монтаж и характеристики интересуют сейчас не только охранные службы, а и представителей разнообразных профессий.

Современные наружные и внутренние системы видеонаблюдения (Hikvision, Dahua) обладают такими функциями:

Распознавание лиц (облегчают опознание нарушителя, поиск определённого человека). Просмотр видеозаписей, использование архива записей при помощи разных девайсов (возможность вести слежку за домом, будучи в отпуске и используя смартфон). Обнаружение в толпе бегущих людей (и всех нетипичных движений, которые иногда говорят о потенциальной опасности). Распознавание номеров авто (во избежание спешной записи номера нарушителя либо учёта всех приезжающих в гости). Обнаружение и своевременная реакция на вещи, которые оставляют без присмотра. Инфракрасная подсветка (избавляющая от потребности использовать дополнительный источник освещения в ночное время). Автоматическая запись с момента фиксирования движения в зоне контроля (возможность записывать исключительно то, что "интересно"). Поворотные системы позволяют поворачивать видеокамеры, чтобы следить за конкретными объектами.

Поэтому на такое устройство, как охранная система, спрос по всей Украине стабильно растет.

Причины купить камеру видеонаблюдения

Можно выделить основные причины для покупки камер систем видеонаблюдения:

Обеспечивается безопасность компании либо жилища, контролируется доступ к ним. Часто преступника отпугивает даже муляж камеры Дахуа либо другой. Исключается ошибочная тревога, которую может создать охрана. Купольная видеокамера в зале позволяет изучать спрос, отслеживать движения покупателей внутри, изучать размещение товаров, отмечая интерес посетителей к разным их группам. В результате повышается уровень обслуживания. Множество сотрудников в офисах во время работы делает личные дела. Это негативно влияет на рабочие процессы и материальное благополучие фирмы. Элементарный факт, что во время работы необходимо именно работать, понятен не каждому. Постоянные перекуры и болтовня часто занимают немалую долю времени некоторых сотрудников, что вносит в рабочий коллектив разлад и отталкивает клиентов. Руководитель, который стремится к эффективности работы компании, всегда заботится о том, чтобы установить видеонаблюдение, проанализировать полученные данные и учитывать их для принятия решений о повышениях заработной платы и увольнениях.

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