Скандал у «Слузі народу»: З'явилась реакція Зеленського

Аня Мартинюк 23 жовтня 2019, 15:05

Володимир Зеленський прокоментував провал голосування за законопроект про скасування корупційних схем. Так, він наполіг на проходженні поліграфу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал в його партії «Слуга народу». Як відомо, обранці провалили голосування по законопроекту № 2047-д про скасування корупційних схем.

На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що він в курсі подій, попри те, що знаходиться за кордоном.

«І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції або ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України», - написав він.

Так, український лідер наполіг на тому, щоб всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики пройшли перевірку на детекторі брехні.

«Якщо цією перевіркою буде встановлено хоча б найменша ймовірність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування в комітеті, цими депутатами повинні зайнятися антикорупційні органи. Чесне і об'єктивне розслідування повинно зняти всі питання і дати відповіді, - якими б гіркими вони були. Так само вважаю за необхідне вчинити і щодо депутата, який вів сумнівну переписку по «вирішенню питань». І якщо підозри справдяться - ми з такими депутатами попрощаємося», - додав Зеленський.