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Синоптик озвучила дату похолодання в Україні

Аня Мартинюк 23 жовтня 2019, 14:43
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Синоптик озвучила дату похолодання в Україні

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в четвер, 24 жовтня. Вона також попередила про скорий прихід похолодання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, синоптик Наталія Діденко розповіла, що передостанній робочий день тижня буде з туманами. Мова йде про четвер, 24 жовтня.

«Вони поступово ширшають, тримаються все довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь», - зазначила вона.

Синоптик зауважила, що стовпчики термометрів покажуть +15+20 градусів, на Заході до +24 градусів. Діденко запевнила, що опади ще малоймовірні.

«У Києві 24-го жовтня без опадів, туман, +16+19 градусів. Похолодання розпочнеться з понеділка, з 28-го жовтня», - підсумувала вона.

 

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