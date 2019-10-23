Синоптик озвучила дату похолодання в Україні

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Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в четвер, 24 жовтня. Вона також попередила про скорий прихід похолодання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 жовтня, синоптик Наталія Діденко розповіла, що передостанній робочий день тижня буде з туманами. Мова йде про четвер, 24 жовтня.
«Вони поступово ширшають, тримаються все довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь», - зазначила вона.
Синоптик зауважила, що стовпчики термометрів покажуть +15+20 градусів, на Заході до +24 градусів. Діденко запевнила, що опади ще малоймовірні.
«У Києві 24-го жовтня без опадів, туман, +16+19 градусів. Похолодання розпочнеться з понеділка, з 28-го жовтня», - підсумувала вона.
15:05: Скандал у «Слузі народу»: З'явилась реакція Зеленського
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