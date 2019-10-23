«Чорнобильці» зможуть зекономити на розмитненні авто

Аня Мартинюк 23 жовтня 2019, 14:26

Учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи планують спростити процедуру розмитнення авто. Так, податки вони не сплачуватимуть.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 жовтня, стало відомо, що у ВРУ зареєстровано законопроект, у якому пропонується звільнити учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від сплати всіх митних платежів при розмитненні автотранспорту. Мова йде про мито, акциз, ПДВ.

Також уточнюється, що привілеї будуть надані особам, віднесеним до I та II категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Такі особи зможуть ввозити з-за кордону легкові автомобілі, вантажівки, автобуси і мотоцикли.

При цьому неважливо, яким буде типу, вік, стан авто. Єдиною вимогою буде – розмитнювати авто дозволять раз в десять років по одному ТЗ з кожної категорії УКТ ЗЕД - 8702, 8703, 8704, 8711.